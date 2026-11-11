Las apuestas deportivas suelen liquidarse con el resultado establecido al finalizar el partido, aunque después exista una sanción o decisión disciplinaria que modifique el registro oficial.

Una apuesta de fútbol suele liquidarse poco después del pitido final y, en la mayoría de los partidos, nada cambia después. De vez en cuando, sin embargo, un organismo rector revisa un partido semanas más tarde y registra un ganador diferente, por ejemplo porque un equipo abandonó el campo en protesta o alineó a un jugador sancionado.

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Casos como este son raros, pero cuando ocurren, los apostadores de ambos lados terminan mirando dos versiones del mismo partido: el marcador que vieron en el campo y el de los registros oficiales. La final de la Copa Africana de Naciones en Rabat produjo exactamente esa situación, con el trofeo otorgado al finalista perdedor dos meses después del partido, y la industria de las apuestas no respondió de una única manera.

¿Qué marcador cuenta para tu apuesta?

La cuestión de qué marcador cuenta empieza mucho antes de cualquier disputa, en el momento en que alguien decide apostar en un partido de fútbol y busca dónde hacerlo. Una búsqueda en Google de «Legalbet: apuestas de fútbol» es uno de esos puntos de partida, que lleva a un portal experto en español con reseñas de casas de apuestas y avances de próximos partidos. En esa etapa, las cuotas y las ofertas de bienvenida son las cosas obvias que comparar, mientras que la cláusula sobre la liquidación de resultados es fácil de pasar por alto, aunque decide qué pasa con el boleto si el partido se revierte después. La mayoría de los reglamentos redactan esa cláusula de forma similar:

Las apuestas al partido en sí, como el ganador, el total de goles o el resultado exacto, se rigen por el marcador tras 90 minutos más tiempo de descuento. La prórroga y los penaltis solo cuentan en los mercados que lo indiquen, como «levantar el trofeo».

Lo que decida el VAR durante el juego forma parte de ese marcador, así que un gol anulado tras una revisión nunca cuenta.

Las apuestas sobre quién gana toda la competición se pagan al campeón oficial en la entrega del trofeo, o en el momento en que la casa de apuestas liquida el mercado.

Las decisiones posteriores de comités disciplinarios, órganos de apelación o tribunales no reabren una apuesta ya liquidada. Si una casa de apuestas vuelve a pagar tras esa decisión, lo hace por elección propia.

Una final ganada en el campo y pérdida dos meses después

La final de la Copa Africana de Naciones del 18 de enero de 2026 enfrentó a Senegal y los anfitriones, Marruecos, en Rabat. En lo profundo del tiempo de descuento, con el marcador 0-0, el árbitro revisó en la pantalla del VAR una entrada de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim Díaz y otorgó un penalti a Marruecos. El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, respondió liderando a la mayoría de sus jugadores fuera del campo en protesta, y el partido estuvo detenido mucho tiempo antes de que volvieran.

Cuando se reanudó el juego, Díaz intentó un penalti picado y Édouard Mendy lo atajó. Pape Gueye marcó al inicio de la prórroga y Senegal levantó el trofeo tras ganar 1-0. Para los apostadores, esa noche terminó de dos maneras: las apuestas ordinarias al partido, que se cierran al final del tiempo reglamentario, se liquidaron como empate 0-0, mientras que quienes habían apostado a que Senegal ganaría el torneo cobraron.

Dos meses después, el 17 de marzo, la junta de apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dictaminó que Senegal había perdido la final por abandonar el campo sin permiso del árbitro. La junta registró el partido como victoria de Marruecos por 3-0 y declaró campeones a los anfitriones. Senegal rechazó la decisión y llevó el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana.

¿Por qué las casas de apuestas se atienen al pitido final?

Las casas de apuestas liquidan la mayoría de las apuestas poco después de que termina un partido, mientras que los casos disciplinarios y las apelaciones pueden alargarse durante meses. Si cada decisión posterior pudiera reabrir apuestas antiguas, las ganancias ya retiradas podrían disputarse de repente, y ningún boleto estaría nunca realmente cerrado. Liquidar con el pitido final evita esto, porque el final del partido es el único momento que todos pueden comprobar el mismo día.

Una decisión también puede ser anulada a su vez, y el título africano lo muestra: pasó de Senegal a Marruecos mediante una decisión de comité, y la apelación en Lausana mantuvo el asunto abierto mucho después. Vincular la liquidación al final del partido da a ambas partes algo fijo. El cliente sabe que la apuesta está cerrada, y la casa de apuestas sabe que no tendrá que volver atrás y rehacer las cuentas.

La final de Rabat también muestra por qué un equipo que abandone el campo no cancela por sí solo las apuestas. Las cláusulas para partidos abandonados solo entran en juego cuando un partido se detiene definitivamente o no se reanuda dentro del plazo de la casa de apuestas, y en Rabat los jugadores volvieron y lo terminaron. Si Senegal se hubiera quedado en el vestuario, el resultado para las apuestas abiertas habría dependido de esas cláusulas y de lo que los organizadores declararan después.

Las apuestas a partidos y a torneos se liquidan en momentos distintos

Una apuesta a un solo partido se decide en el pitido final, pase lo que pase con ese partido después. En diciembre de 2015, el Real Madrid ganó 3-1 en casa del Cádiz en la Copa del Rey con Denis Cheryshev en el once inicial, aunque todavía tenía que cumplir un partido de sanción de la edición anterior de la copa. Cheryshev marcó el primer gol, y dos días después el juez de competición de la federación española expulsó al club del torneo. Según las reglas basadas en el pitido final, una apuesta a que el Madrid ganaría esa noche sigue contando como ganadora, porque el castigo llegó después del partido.

Las apuestas al ganador general funcionan de otra manera, ya que se pagan al campeón oficial en el momento en que la casa de apuestas las liquida, y algunos reglamentos vinculan ese momento a la entrega del trofeo. Por eso la decisión de la CAF golpeó con más fuerza a un grupo: quienes habían apostado a que Marruecos ganaría el torneo y luego vieron a su equipo nombrado campeón dos meses después de que sus boletos hubieran perdido.

Las casas de apuestas tratan los cambios antes o durante un partido de forma distinta a una decisión tomada después:

Situación ¿Cuándo ocurre? ¿Qué suele pasar con la apuesta? El VAR anula un gol Durante el juego. El gol nunca cuenta, y las apuestas se rigen por el marcador tras la revisión. El jugador al que apostaste no juega Antes o durante el partido. Las apuestas a ese jugador se anulan y recuperas el importe de la apuesta. El juego se detiene y se reanuda dentro del plazo de la casa de apuestas Durante el juego. Las apuestas siguen abiertas y se liquidan con el marcador final. El partido se abandona y no termina a tiempo Durante el juego. Las apuestas que aún podrían cambiar se anulan; las que ya están decididas, como más de 2,5 goles tras un tercer gol, se mantienen.

Cuando las casas de apuestas pagan a ambos lados

Una vez que la CAF nombró campeón a Marruecos, algunas casas de apuestas fueron más allá de sus propias reglas, y las reacciones se dividieron en varios grupos:

Varias casas de apuestas del Reino Unido e Irlanda pagaron a Marruecos en el mercado de ganador del torneo y mantuvieron los pagos de enero a Senegal, de modo que el mismo título se pagó dos veces. En un caso, todas y cada una de las apuestas a la final también se devolvieron como apuesta gratuita.

Algunas casas de apuestas deportivas de EE. UU. no cambiaron nada, alegando reglas internas basadas en el resultado en el campo, mientras que otras mantuvieron la liquidación original y dieron créditos o pagos extra a los clientes que habían salido perdiendo.

Una plataforma de mercado de predicciones también se atuvo a la liquidación original, citando una cláusula de sus contratos que ignora cualquier cambio en un resultado después de que el contrato haya expirado.

Cada pago extra de esa lista fue un gesto de buena voluntad, no una obligación. Ninguna regla obligaba a pagar a los clientes que habían apostado a Marruecos, y quien tuviera una casa de apuestas que se atuvo a sus términos no tenía nada que reclamar. Fueron decisiones puntuales en un caso que fue titular en todo el mundo, y nada en los términos estándar promete el mismo trato la próxima vez.

Cómo encontrar las reglas de liquidación en los términos de una casa de apuestas

Las reglas de liquidación suelen estar en la parte general de los términos de una casa de apuestas, con cláusulas adicionales en la sección de fútbol. No siempre están bajo un encabezado obvio, así que ayuda saber qué redacción buscar:

«Resultado oficial en el momento de la liquidación» o «Resultado al final del evento»;

«Las descalificaciones, protestas o apelaciones posteriores no afectarán la liquidación»;

«Solo tiempo reglamentario», que deja la prórroga y los penaltis fuera de las apuestas al partido;

«Resultado en el momento de la entrega del trofeo» para las apuestas al ganador general.

Lo que la final africana deja a los apostadores

La final de la Copa Africana de Naciones terminó con un ganador en el campo y otro en una sala de comité, y la liquidación estándar siguió al campo. Una apuesta sigue lo que el árbitro confirma hasta el pitido final, incluidas las decisiones del VAR, mientras que una decisión tomada después cambia la historia de una competición sin cambiar lo que paga la casa de apuestas. Todo lo que vaya más allá depende de si una empresa decide pagar más por iniciativa propia. Las apuestas son entretenimiento para adultos de 18 años o más, y los términos que hay detrás de cada apuesta forman parte del acuerdo que un cliente acepta al realizarla.