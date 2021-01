Emocionante mensaje del técnico campeón del mundo con la selección argentina.

En las últimas horas, se hizo viral un saludo de Carlos Salvador Bilardo alusivo a las fiestas que se llevan adelante en cada fin de año de la República Argentina. Si bien no es reciente, se desconoce la fecha en que fue publicado por primera vez. Pero llamó la atención que, en lo que sólo se trataría de un mensaje institucional, el Doctor comenzara a hablar de las relaciones afectivas y cómo los seres humanos empatizan más con las mascotas que con otros de su misma especie.

"Soy el doctor Carlos Salvador Bilardo, y les deseo a todos ustedes felices fiestas. Muchas pero muchas felicidades. Una vez que terminen de brindar, sigan siendo amigos. Durante todo el año, y no solamente durante los últimos cinco minutos de cada fiesta. También, cuidado, mucha gente festeja con el perro, con animales domésticos. Quizá son muchos más amigos que el hombre", expresó el ex entrenador de fútbol que logró salir campeón con la selección argentina en el Mundial de México 1986.

En la actualidad, Carlos Bilardo no se muestra frente a las cámaras y su situación sanitaria es conocida gracias a los diferentes testimonios que su hermano Jorge va brindándole a la prensa o manifestando mediante su cuenta oficial de Twitter. De hecho, fue este familiar quien le trasladó al mundo cibernético un emocionante saludo del Narigón para darle la bienvenida al año 2021.

"La familia Bilardo y especialmente Carlos, que siempre preguntan por él, les desea felices fiestas", manifestó Jorge Bilardo, conocido también por expresar sus opiniones futbolísticas en el mundo de las redes sociales. El protagonista es seguido por muchísimos fanáticos de Estudiantes de La Plata y por amantes de la forma de sentir el fútbol con la que su hermano llegó a lograr el mayor objetivo al que se puede aspirar en este deporte a nivel mundial.

Los hinchas argentinos piden una serie de Carlos Bilardo en Netflix

En medio del boom de las series deportivas, las redes sociales estallaron en un reclamo directo para Netflix: quieren una serie de Carlos Salvador Bilardo. Después de la ficción dedicada a la vida de Carlos Tévez y luego del furor por el documental The Last Dance, sobre la última temporada de los multicampeones Chicago Bulls de Michael Jordan, los hinchas de Estudiantes de La Plata comenzaron una campaña para reclamar algún tipo de contenido dedicado al ex entrenador.

Todo inició con un reclamo en Twitter de la cuenta Escobas y Bidones, donde apuntó: "Bueno gente, les voy a pedir ayuda. Es sólo un RT y así entre todos logramos que @NetflixLAT haga una serie sobre el gran CARLOS SALVADOR BILARDO. Ya la tienen varios deportistas y sería un acto de justicia para quien entregó su vida a la Selección. RT Bilardista y comentario". A ese pedido se sumaron miles de usuarios que trascendieron las fronteras Pincharratas, ya que el doctor es querido por la mayoría de los hinchas en el fútbol argentino.