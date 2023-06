¿Boca o River? Alejandro Garnacho reveló a quién sigue por la TV: "Me gusta"

Alejandro Garnacho ventiló a qué equipo del fútbol argentino sigue por la televisión a la distancia, desde Manchester United. La revelación del joven extremo de la Selección Argentina.

Alejandro Garnacho ventiló a qué equipo del fútbol argentino sigue "por la tele" desde Inglaterra, donde juega para Manchester United. El extremo de 18 años de la Selección Argentina filtró su preferencia al respecto y brindó más detalles acerca de los motivos por los que decidió representar a "La Albiceleste" y no a España, su país natal.

El atacante, oriundo de Madrid, fue entrevistado por TyC Sports y allí mencionó a River y a Boca como los conjuntos a los que suele mirar en sus partidos por la Copa Libertadores. Además, confirmó que jugará definitivamente en el equipo de Lionel Scaloni y que ya no hay posibilidades de que vista la camiseta de otro Seleccionado en el futuro.

Garnacho reveló a qué equipos del fútbol argentino mira por la TV: "River, Boca"

Ante la consulta del periodista deportivo Gastón Edul con relación a los clubes nacionales a los que suele seguir a la distancia desde Inglaterra, el delantero no dudó. Si bien aclaró de entrada que "el futbol argentino tampoco se da a conocer tanto como el europeo", al instante remarcó: "La Copa Libertadores, River, Boca, sí me gusta seguirlos".

Garnacho confirmó que jugará definitivamente en la Selección Argentina y elogió a Lionel Messi

Con relación a su preferencia por la camiseta albiceleste, el ex Atlético de Madrid consideró que se trata de "una Selección muy grande, una oportunidad muy buena" y reconoció: "Mi familia está muy contenta". "No hace falta jugar tres partidos, si no debuto en esta gira no importa: ya se dará", señaló, convencido. Acerca de la adaptación al grupo campeón del mundo, sostuvo: "Los compañeros, bastante bien conmigo, animando, apoyándome". Y alabó al capitán: "Con Messi no hablé mucho, lo vi en la tele toda mi vida, y ahora tenerlo acá es increíble...".

Garnacho confirmó que jugará para la Selección Argentina.

Su ausencia en el Mundial Sub 20

"Me lo perdí porque seguía ahí en Manchester. Hablé con el técnico (Erik ten Hag), le pedí por favor, pero me dijo que no podía. Lo segui por la tele".

Su puesto preferido

"La gente sabe que mi primera posición es de extremo izquierdo, pero donde me pongas no me quejo, donde el técnico decida ahí voy a estar".

El título en el Mundial de Qatar 2022

"Es increible, una locura, tanto Argentina como Leo se lo merecían ya. La final esa, los penales, terrible, todos sufriendo... Me tocó verla en Manchester con mi mamá, mi abuelo, mi hermano, todos los veíamos y fue increíble cómo se dio".

Lo que le transmiten los hinchas en las redes sociales

"Por lo que leo sé que mucha gente me quiere, me aprecia, otra por ahí no y lo entiendo. Ya simplemente por la decisión que tomé de jugar para Argentina me quieren, y voy a tratar de devolerles eso en el campo".

Su estilo de juego

"Soy un chico joven que estoy entrando con el primer equipo del United de a poquito. Cuando entro no me importa la edad, trato de ser yo y jugar como sé".

El mensaje para sus fanáticos

"Muchas gracias a todos por el apoyo y saben que soy uno más acá, quiero ser parte del grupo y seguir dándoles alegrías. Hacer mi historia acá, de a poco. Recién empiezo. Lo de los ´Europibes´ me llega, pero estoy tranquilo, quiero ser uno más".

La ayuda de Lisandro Martínez en Manchester

"Licha me llama ´Garna´, pero cuando vengo acá me llaman Ale, me gusta igual. Lisandro es como mi papá, me ayuda mucho en todo lo que puede. Cuando lo hago bien me lo dice, cuando lo hago mal también".