Mientras continúa disfrutando de sus vacaciones en las playas de Miami (Estados Unidos) junto a su pareja Coni Mosqueira, Alejandro Fantino se encuentra transitando una extraña situación. De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, existe la posibilidad de que renuncie a su cargo de conductor de ESPN.

Desde hace algunos meses, Fantino se ha encargado de llevar adelante un programa a puro fútbol y también show. Todos los lunes por la noche, junto a Diego Latorre, Miguel Simón, Mariano Closs, Oscar Ruggeri y Marcelo Benedetto, es el presentador de ESPN FC. Y de martes a viernes forma parte de una mesa que tiene a Chechu Bonelli, Tronco Figliuolo y Agustín Belachur, entre otros, con quienes recibe a diferentes invitados del deporte.

¿Cuál sería el motivo de su renuncia? Según indicaron en el programa Lanata sin filtro, en ESPN (empresa que pertenece a Disney) acaba arribar Juan Cruz Ávila, hijo del empresario de América TV, con quien parece no tener una muy buena relación con Fantino. La panelista Marina Calabró indicó: "Fanta no quiere seguir en ESPN, me lo pasa una fuente inobjetable".

De todas formas, Calabró le puso un poco de paños fríos a la situación: "No podría asegurarlo, pero voy a investigar. También hay una cuestión: ESPN, quedó Juan Cruz Ávila allí. Fantino se quedó en América con ‘Fantino a la tarde’ y con este programa, con ‘Animales Sueltos".

Asimismo, el periodista Leo Arias publicó en su cuenta de Twitter que un reconocido conductor del mencionado canal que puede renunciar en el corto plazo: "Hay un conocido conductor de ESPN que parece que se toma el buque de la señal deportiva". Sin embargo, y hasta el momento, el presentador no se ha pronunciado al respecto.

La bronca de Fantino en uno de los últimos programas que hizo en ESPN

En diciembre pasado, Alejandro Fantino discutió con Marcelo Benedetto, Mariano Closs y Oscar Ruggeri. El conflicto se desencadenó cuando, en una discusión sobre el nivel de juego de Boca, el hombre que realiza los comentarios del campo de juego le indicó: "Para mí lo jugás desde otro lugar". Como consecuencia, el conductor disparó: "¿Desde dónde? ¿Desde lo anímico? Pero, chicos, ¿quieren que me vaya?".

Marcelo Benedetto: "Pero, ¿por qué? ¿Está mal?".

Fantino: "Pero si me volaron a la yugular. Hace dos lunes me rompieron en dos pedazos y me hablan de lo anímico. Me están faltando el respeto".

Oscar Ruggeri, otro de los que quiso intervenir, intentó hablar y expresó: "Sabés lo que pasa, Ale..."

Fantino: "Si quieren que me vaya, me voy".

Ruggeri: "No te vayas, Ale".

Mariano Closs: "El aspecto anímico, por supuesto que existe. Mi amigo (Benedetto) se quedó con esa historia. Te está llevando a lo que pasaba afuera".