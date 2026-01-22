EN VIVO
Alavés

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

22 de enero, 2026 | 09.20

El duelo correspondiente a la fecha 21 de la Liga se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 17:00 (hora Argentina).

Así llegan Alavés y Betis

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Atlético de Madrid. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Villarreal. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 6.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (8 PG - 8 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona4920161332
2
Real Madrid4820153226
3
Villarreal4119132418
6
Betis32208848
18
Alavés19205411-9
DataFactory

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 22: vs Espanyol: 30 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Getafe: 8 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 22: vs Valencia: 1 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Atlético de Madrid: 8 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Betis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
