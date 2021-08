El calvario que vive Murtaza, el niño afgano fanático de Messi: tuvo que huir perseguido por los talibanes

Murtaza, el niño que se hizo conocido por su fanatismo por Lionel Messi hace unos años atraviesa un triste momento en Afganistán.

Murtaza Ahmadi, aquel niño que en su momento se hizo famoso por vestir una bolsa de plástico que representaba a la camiseta de la Selección Argentina por sus colores y la 10 de Lionel Messi, está viviendo un muy mal momento debido a lo que pasa en Afganistán. Y es que, a raíz de los momentos convulsionados que vive su país, el pequeño tuvo que huir para no caer en manos de los talibanes.

En una entrevista con EFE, el hermano de Murtaza detalló el calvario de la familia que debió huir de su pueblo en el sur de Afganistán por una ofensiva de los talibanes. Ghazni era considerada el área más segura y pacífica en los últimos 17 años de conflicto, pero la relativa calma acabó a principios de noviembre cuando los talibanes irrumpieron en la región, forzando a más dos tercios de la población a huir en busca de refugio.

Sin embargo, antes de que llegaran los talibanes, la familia ya recibía continuas amenazas telefónicas a causa de la repentina fama de pequeño, explicó su hermano mayor, Humayoon Ahmadi, de 17 años.

"Después de que Murtaza conoció a Messi en Qatar, la situación se volvió complicada y vivíamos con miedo, porque la gente de nuestro entorno pensaba que Messi nos había dado un montón de dinero", lamentó Ahmadi.

El joven relató cómo en ocasiones desconocidos merodeaban la casa al anochecer y los familiares recibían amenazas. "A causa de todo esto, temíamos que le secuestraran y prácticamente encerramos a Murtaza en casa y no le enviamos a la escuela durante dos años", resumió. Hasta que las amenazas se hicieron insoportables y la familia tomó el camino del exilio a Pakistán en mayo de 2016, con la esperanza puesta en alcanzar los Estados Unidos. Sin embargo, la petición de asilo fue rechazada tras unos pocos meses y Murtaza, sus padres y sus hermanos se vieron obligados a volver a su pueblo, de donde han sido desplazados ahora a causa del conflicto.

Dos años después de encontrarse cara a cara con Messi, Murtaza no ha olvidado una promesa que le hizo el argentino en su viaje a Qatar. "Messi me dijo 'cuando seas un poco mayor, arreglaré las cosas para ti'". El niño no ha tenido contacto con con el futbolista desde entonces. "Llévame contigo, aquí no puedo jugar al fútbol, aquí solo hay 'daz-dooz'", pidió, imitando el sonido de las explosiones y disparos.

El pequeño fan de Messi

Murtaza fue mundialmente conocido en el año 2016 por vestir una bolsa a rayas celestes y blancas con el número 10 pintado a mano que simbolizaba la camiseta de la Selección. El nuevo jugador del Paris Saint Germain rápidamente le envió una casaca original firmada y una pelota. Tiempo después, y en el marco de un partido del Barcelona en Qatar el niño cumplió el gran sueño de estar junto a él y se dio el lujo de entrar juntos a la cancha.

Estuvo siempre de la mano del ídolo y no se separó de él hasta segundos antes de comenzar el partido. Ese momento fue tan o más viral que la foto con la camiseta del mejor jugador del mundo. Además, el niño le dijo a Messi en aquel momento una triste frase que mostraba la situación que atravesaba su país: "llévame contigo, aquí sólo hay bombas", a lo que el 10 respondió que cuando crezca haría algo por él.

Un país en crisis

Más de 2.200 diplomáticos y civiles han sido evacuados de Afganistán en vuelos militares, informó un funcionario de seguridad occidental el miércoles, mientras los talibanes hacían sus primeros esfuerzos para establecer un gobierno tras su ofensiva relámpago sobre la capital.

Los talibanes han dicho que quieren la paz, que no se vengarán de sus viejos enemigos y respetarán los derechos de las mujeres en el marco de la ley islámica. No obstante, miles de afganos, muchos de los cuales ayudaron a las fuerzas extranjeras apoyadas por Estados Unidos durante dos décadas, están desesperados por salir.