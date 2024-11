Otro cachetazo de AFA contra el Gobierno de Javier Milei: una encuesta destroza la imagen de las SAD

Desde que arrancó el Gobierno de Javier Milei, desde la presidencia se insiste con la necesidad imperiosa de cambiar la constitución principal del fútbol argentino y permitir las Sociedades Anónimas Deportivas. La lucha del mandatario y de todo su gabinete, apuntado por Mauricio Macri, no solo tuvo un rechazo en la AFA y también en la Justicia, sino que tampoco suma adeptos en la sociedad ya que, según sondeos, hay un 60% de personas que están en contra de las SAD en el fútbol argentino.

El rechazo se puede ver en marchas, en los estadios, pero ahora también se suma a otros estamentos. DE acuerdo con un informe de "Táctica, laboratorio del deporte argentino", el 60,2% de las personas que mostraron interés en la temática está en contra de la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a la Argentina. En este mismo sentido, según un relevamiento de esta agencia, todo aumenta cuando se pregunta en socios.

El rechazo a las SAD es del 60% entre las socias y los socios de clubes de barrio (el apoyo al proyecto es del 27%), según se contó. Por otro lado no es solo este el problema para Javier Milei, ya que entre personas que, técnicamente, no tienen una vida acitva de club, este número también se mantiene alto: un 48% de los encuestados están en contra de las SAD, mientras que un 32% está a favor y el restante no tiene opinión.

Además, Según se supo, la encuesta mostró una clara vinculación ideológica: mientras que más del 56% de votantes de Javier Milei están a favor de las SAD, el 85% de quienes acompañaron electoralmente a Sergio Massa en las elecciones generales de 2023 rechazan la privatización en el fútbol argentino. La investigación, realizada a nivel nacional con 2500 casos y un margen de error de ±3,5%, se llevó adelante en conjunto con la consultora “Sentimientos Públicos”. En este mismo sentido, también creció el número de personas a las que no les interesa el tema porque, entre otras cosas, sostienen que hay otros temas más preponderantes.

“El informe muestra que la mayoría de la población interesada en la temática está en contra de las SAD y que el rechazo a los capitales privados es mayor entre quienes participan en clubes barriales”, explicó Francisco Chibán, referente de “Táctica, laboratorio del deporte argentino”. Y agregó: “Esta opinión es transversal a los niveles socioeconómicos aunque sí hay diferencias muy marcadas según las preferencias político-ideológicas, es decir, se trata de otro debate marcado por la polarización”.