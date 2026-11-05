Se actualizó la Copa de Destructores de la F1: dónde aparece Franco Colapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1 entró en su tramo final y, después del Gran Premio de México, volvió a actualizarse una de las clasificaciones más particulares que circulan alrededor de la categoría: el denominado “Campeonato Mundial de Destructores”. Allí, Franco Colapinto aparece en la décima posición, con daños estimados en 1.122.000 dólares durante el año.

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No se trata de un campeonato oficial de la FIA ni de la Fórmula 1. Es una estadística elaborada a partir de estimaciones sobre cuánto cuestan las piezas dañadas por los pilotos durante accidentes, contactos y despistes. El sitio especializado F1 Dashboard es una de las plataformas que difunde estas actualizaciones.

Para realizar el cálculo se tienen en cuenta componentes de enorme valor, como los alerones delanteros y traseros, suspensiones, cajas de cambio y partes del chasis. Por ese motivo, un accidente importante puede hacer subir rápidamente a un piloto varios lugares en la clasificación.

Colapinto, décimo y lejos de Gasly

La última actualización, realizada tras las primeras 19 fechas de la temporada 2026, ubica a Colapinto en el puesto número 10, con US$1.122.000 en daños acumulados.

El dato adquiere mayor relevancia cuando se compara con su compañero en Alpine, Pierre Gasly. El francés ocupa nada menos que el segundo lugar del ranking, con un costo estimado de US$2.041.000.

Es decir, Gasly acumula aproximadamente US$919.000 más en daños que Colapinto.

Entre ambos pilotos, Alpine registra alrededor de US$3.163.000 en reparaciones, lo que coloca a la escudería entre las estructuras con mayores gastos por daños durante la temporada.

Quién lidera la Copa de Destructores

El primer puesto pertenece a Oliver Bearman, con daños estimados en US$2.243.000. El británico se mantiene por delante de Gasly, mientras que Charles Leclerc completa los tres primeros lugares con US$2.038.000.

Detrás aparece Alex Albon, con US$1.956.000, seguido por Isack Hadjar, con US$1.631.000. Oscar Piastri figura sexto con US$1.426.000 y Max Verstappen séptimo con US$1.409.000.

La parte del ranking inmediatamente anterior a Colapinto se completa con Kimi Antonelli, octavo con US$1.382.000, y Sergio “Checo” Pérez, noveno con US$1.310.000. El argentino cierra así el top 10.

El top 10 de la Copa de Destructores de la F1

Oliver Bearman: US$2.243.000 Pierre Gasly: US$2.041.000 Charles Leclerc: US$2.038.000 Alex Albon: US$1.956.000 Isack Hadjar: US$1.631.000 Oscar Piastri: US$1.426.000 Max Verstappen: US$1.409.000 Kimi Antonelli: US$1.382.000 Sergio Pérez: US$1.310.000 Franco Colapinto: US$1.122.000

La clasificación continuará modificándose con las fechas restantes del calendario. Y aunque se trata de una estadística informal, ofrece otra manera de observar una variable fundamental en la Fórmula 1 moderna: el enorme costo económico que puede representar cada accidente para una escudería.