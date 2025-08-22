El Kennedy Center acogerá el sorteo del Mundial 2026, anuncia Trump

Foto del viernes del Presidente de EEUU Donald Trump con el trofeo de la copa del mundo junto al Vice Presidente JD Vance y el presidente de la FIFA Gianni Infantino en el Salón Oval

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington acogerá el sorteo de la Copa Mundial de 2026 el 5 de diciembre, dijo el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Es un tremendo honor traer este evento global y este increíble grupo de personas y estos increíbles deportistas -los mejores del mundo- al centro cultural de la capital de nuestra nación", dijo Trump en el Salón Oval, flanqueado por el vicepresidente JD Vance, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem.

Más temprano el viernes, Trump anunció que el Mundial 2026 tendrá su sede principal en el Kennedy Center.

"Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo, aquí en Estados Unidos, y estamos muy orgullosos de ello", dijo Infantino antes de dejar que Trump sostuviera la copa del mundo.

El Mundial de 2026, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, será el primero con 48 equipos y contará con 104 partidos.

Canadá acogerá 13 partidos, 10 de ellos de la fase de grupos, repartidos a partes iguales entre Toronto y Vancouver. México también tendrá 13 partidos, 10 de ellos en la fase de grupos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El resto del torneo se disputará en 11 ciudades de Estados Unidos.

