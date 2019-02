D´Alessio, el operador de Stornelli, y una insólita justificación para sus amenazas

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El abogado Marcelo D´Alessio, quien actuó como operador del fiscal Carlos Stornelli exigiendo dinero en el marco de "la causa de las fotocopias de los cuadernos", intentó justificar el por qué de sus extorsiones al empresario Pedro Etchebest.

En Navarro 2019 (El Destape Radio) dijo: "No fue una extorsión. Fue parte de una metodología para llegar a la luz, la verdad y la he logrado". A lo que agregó: "No extorsioné a nadie. Los audios tienen que ver con una técnica para que vaya entrando en confianza".

Sin importarle la ilegalidad de sus acciones -no puede investigar para un privado o un ente extranjero- intentó justificar: "Quédense tranquilos que voy por el buen camino".

De acuerdo a una nota de Horacio Verbitsky publicada en El Cohete a la Luna, D’Alessio, invocando una amistad con Stornelli, le pidió 500.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest, a cambio de que no se investigara su presunta participación en delitos mencionada por el arrepentido ex presidente de la ONCA.