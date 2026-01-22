Por qué cada vez hay menos gente descargando Xuper TV y Magis TV para ver gratis series y películas: qué riesgos tiene

Xuper TV y Magis TV han disminuido en descargas.

Durante varios años, Xuper TV y Magis TV lograron crecer con rapidez al ofrecer acceso gratuito a series, películas, deportes y canales pagos. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a notarse un cambio: cada vez menos personas eligen descargarlas. El descenso en su popularidad no es casual y responde a una combinación de factores que van desde mayores controles hasta una creciente conciencia sobre los riesgos que implican estas aplicaciones.

Principales razones en la baja descarga de Xuper TV y Magis TV

Uno de los motivos principales es la mayor información disponible sobre lo que implica descargar aplicaciones ilegales. Los usuarios saben que Xuper TV y Magis TV distribuyen contenido protegido por derechos de autor sin licencias. A diferencia de años anteriores, cuando la piratería digital se percibía como un riesgo menor, actualmente existe más difusión sobre las consecuencias legales y los problemas de seguridad asociados a este tipo de servicios.

Otro factor clave es el mal funcionamiento recurrente. Quienes descargaron estas apps suelen encontrarse con cortes constantes, enlaces que dejan de funcionar, baja calidad de imagen y contenidos que desaparecen sin aviso.

A esto se suma el endurecimiento de bloqueos y controles. En distintos países, incluidas medidas en Argentina, se han intensificado los bloqueos a dominios, servidores y direcciones IP vinculadas a plataformas piratas. Como resultado, muchas versiones de Xuper TV y Magis TV dejan de funcionar de un día para otro, lo que desalienta nuevas descargas.

El streaming ha subido su costo y por eso también hay más alternativas gratuitas de streaming.

Los riesgos que explican el retroceso de descargas

Más allá de la caída en su popularidad, los riesgos de descargar Xuper TV o Magis TV siguen siendo altos. Entre los principales peligros se encuentran:

Malware y spyware que se instalan en el dispositivo.

Robo de datos personales , como correos, fotos o contraseñas.

Publicidad invasiva y consumo excesivo de datos móviles.

Accesos no autorizados al celular, smart TV o red Wi-Fi.

Inestabilidad constante y pérdida repentina del servicio.

Su instalación requiere habilitar permisos especiales, lo que deja al dispositivo más vulnerable incluso después de desinstalar la app.

Más opciones legales y gratuitas reemplazan a Xuper TV y a Magis TV

Un gran motivo que explica la caída de descargas es la consolidación de alternativas legales para consumir televisión. Plataformas gratuitas como Pluto TV, ViX o WikiFlix ofrecen contenido sin costo, con publicidad y sin riesgos.

A esto se suman promociones, pruebas gratuitas y planes accesibles en servicios oficiales. Muchas servicios de streaming ofrecen periodos de prueba sin costo: