Wos: la actuación, su familia de artistas, la conciencia social, el Indio Solari y curiosidades de su vida

Mucho más que solo un rapero. Este 23 de enero, Wos cumple 24 años y repasamos algunas curiosidades y anécdotas de su corta, pero intensa vida.

Un día como hoy, 23 de enero, pero de 1998 nació Valentín Oliva en la Ciudad de Buenos Aires, hijo de Alejandro Oliva y Maia Mónaco. ¿Pero quién es Valentín Oliva? Nada menos que Wos, uno de los músicos más reconocidos y virales de la escena urbana. Multicampeón de freestyle, actor y músico, consiguió atraer no solo a los más jóvenes sino también a algunos mayores, a base de beats ricoteros, colaboraciones con figuras como Ricardo Mollo y frases poderosas con un fuerte compromiso político en contra de la desigualdad.

Como sucede con muchos de los mayores exponentes de la música urbana, Wos comenzó su carrera en el mundo del freestyle, cuando tenía unos 14 años. Los videos de un tierno mini Wos levantando a otros raperos con sus rimas picantes son ya un clásico en internet, así como también las barras e impronta que consiguió más adelante, cuando logró coronarse en competencias de renombre, como el Quinto Escalón, FMS Argentina, y sus campeonatos nacional e internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Pero Wos es mucho más que solo un freestyler y acá repasamos algunas de sus historias más impensadas.

Wos y la actuación

Hijo de una pareja de artistas -su papá es uno de los fundadores de La Bomba de Tiempo mientras que su mamá es actriz y bailarina-, Wos recibió una fuerte influencia artística en su vida, que le permitió desenvolverse en otros ámbitos además de la música. Además de recibirse en el Colegio Mariano Acosta, Valentín también estudió actuación en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD). Cuando tenía unos 17 años inclusive conoció a Louta en una clase de teatro, aunque ninguno de los dos todavía era reconocido por sus aptitudes musicales sino que simplemente eran Valentín y Jaime.

En el 2018, ya famoso en el ámbito del freestyle, protagonizó la película Las Vegas junto con la reconocida actriz Pilar Gamboa, y dirigida por Juan Villegas (autor también de Los suicidas). Un par de años después, en el 2020, llegó a Netflix con una breve participación en Casi Feliz, la serie que protagonizan Sebastián Wainraich y Natalie Pérez.

El fanatismo de Wos por el Indio Solari y Los Redondos

Podría bastar con simplemente mencionar Luz delito y Canguro, dos canciones que formaron parte de Caravana, su primer disco, y que están muy relacionadas a la música de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota. El primero es una clara alusión a Luzbelito y las sirenas no solo desde el título sino que también usa un sample del riff de la canción del disco que Los Redondos publicaron en 1996. En cuanto a Canguro, Wos recuerda la lírica del Indio Solari al disparar "fijate siempre de qué lado de la mecha te encontrás", un evidente homenaje a Queso ruso (La mosca y la sopa).

Pero eso no es todo, porque entre otras cosas el Indio también saltó a defender al rapero en redes sociales en el 2020. La cuenta Redondos subtitulados se hizo eco de la obra de Wos y compartieron la histórica tapa de Luzbelito, pero con la cara de Valentín y, como no podía ser de otra forma, hubo a quienes no les gustó. Un usuario calificó de "impresentable" lo que habían hecho y, desde su cuenta oficial, Indio salió a defender a Wos. "No sean jodidos che, ese muchacho se dedica a otro género musical y tiene su talento. No sean rivales de un músico, no está bueno. Si no les gusta no compren sus soportes y no vayan a ver shows ¿pero agredir a un músico?, mmm", aseguró el ex líder de Los Redondos.

Antes de esta descargo, Indio ya había tenido un gesto con Wos. Es que el rapero pasó por El Destape Radio en septiembre del 2019 y charló con Marcelo Figueras, a quien le había compartido el demo de Luz delito antes de que saliera. El escritor se lo mostró a Indio, que quedó encantado y decidió enviarle un ejemplar especialmente dedicado de su biografía, Recuerdos que mienten un poco. Un gesto que Wos agradeció profundamente.

Un encuentro con Charly García y Caetano Veloso

El ex futbolista Juan Pablo Sorin organizó una fiesta en su casa e invitó a dos leyendas absolutas de la música latinoamericana: Charly García y Caetano Veloso. El músico brasileño estaba en Buenos Aires para dar una serie de shows en suelo porteño cuando recibió la invitación del deportista. Pero no fueron ellos los únicos músicos que fueron parte de la velada sino que también fueron invitados Emmanuel Horvilleur, Louta y Wos, entre otros. En una entrevista posterior, Valentín contó que estaba muy nervioso cuando iba en viaje con Louta, por lo que le propuso comprar un vino en un supermercado chino para no llegar con las manos vacías. Finalmente, Louta desechó la idea, y pudieron compartir un inolvidable momento junto a otros grandes artistas.