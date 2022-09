Video: tensión entre Harry Styles y Chris Pine por un escupitajo que incendió Twitter

Los actores Harry Styles y Chris Pine se llevaron todas las miradas en la premiere de No te preocupes, querida, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, por un tenso escupitajo que cortó el clima festivo.

El 5 de septiembre tuvo lugar la premiere de No te preocupes, querida en el Festival de Venecia y aunque la cinta dirigida por Olivia Wilde está dando mucho que hablar por la supuesta enemistad entre la realizadora y Florence Pugh, los actores Harry Styles y Chris Pine se llevaron todas las miradas por un tenso escupitajo que cortó el clima festivo. El estallido de comentarios en Twitter sobre la supuesta mala onda entre los compañeros de elenco.

En Internet salió a la luz un vídeo en el que se puede ver a Chris Pine en el patio de butacas durante la entrega del premio Campari Passion For Film. El actor está aplaudiendo cuando Harry Styles se aproxima al asiento de al lado, que está vacío. En ese momento, Pine deja de aplaudir y se mira las manos, lo que muchos internautas interpretaron como que Styles le escupió.

El clip dio pie a un debate en Twitter, donde los usuarios compartieron sus opiniones. "Después de verlo 400 veces todavía no me decido", aseguró un usuario. "Hay un vídeo de ellos riéndose juntos literalmente justo después. ¿Por qué iba a escupir a Chris Pine frente a cientos de cámaras? No puedo tomarlos en serio", argumentó otro internauta. Sin embargo, un tuitero parece tener una explicación más lógica a lo ocurrido. "Chris no se había dado cuenta de que sus gafas de sol estaban en su regazo, así que mientras aplaudía miró hacia abajo y se dio cuenta de dónde estaban, sonrió al darse cuenta y luego las cogió", expuso.

La polémica en torno a No te preocupes, querida comenzó cuando se desveló que Pugh supuestamente desaprobaba la relación sentimental entre Wilde y Styles, que se conocieron en el set. Las especulaciones señalan que Pugh estaba incómoda porque Wilde aún salía con Jason Sudeikis cuando empezó su romance con el británico. "Puedo decirte con certeza que Flo vio a Olivia y Harry uno encima del otro en el set y no le sentó bien, ya que Olivia todavía estaba con Jason", contó una fuente a Page Six.

Posteriormente, Shia LaBeouf aseguró que no había abandonado la película, sino que Wilde le había despedido. "Han salido muchas cosas a la luz en lo que respecta a su comportamiento. En nuestra película, lo que realmente necesitábamos era una energía solidaria. Particularmente en una película como esta, sabía que le iba a pedir a Florence que estuviera en situaciones muy vulnerables, y mi prioridad era hacerla sentir segura y apoyada", esgrimió Wilde respecto a la salida del actor en una entrevista con Variety. Además de los mencionados actores, completan el reparto de No te preocupes, querida Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, Douglas Smith, Kate Berlant, Asif Ali, Dita Von Teese, Timothy Simons y Sydney Chandler.

Qué dijo el representante de Chris Pine sobre el supuesto escupitajo de Harry Styles

"Es una historia ridícula, una completa invención y el resultado de una extraña ilusión online que claramente es engañosa y da pie especulaciones tontas", dijo el representante de Pine a través de un comunicado recogido por People. "Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe", agrega el texto.