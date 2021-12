Billie Eilish tras tener coronavirus: "Si no me hubiera vacunado, me habría muerto"

La reconocida cantante estadounidense contó cómo fue su duro paso por la enfermedad y defendió la importancia de la vacunación. Mirá el video.

Billie Eilish se contagió de coronavirus y reveló que su tuvo un difícil paso por la enfermedad. La cantante estrella de 19 años siempre fue una fiel defensora de la vacuna contra el coronavirus y ahora, volvió a demostrarlo. En una entrevista con el popular programa The Howard Stern Show, Billie reconoció que si no se hubiera vacunado, "se habría muerto".

La artista estadounidense contó por televisión que se contagió de Covid-19 en el mes de agosto y que su paso por la enfermedad fue "terrible". "Estuve enferma como 2 meses", reveló Eilish y dijo que su estado físico y anímico fue "miserable" durante las semanas que estuvo batallando contra la enfermedad.

"No morí, y no me iba a morir tampoco, pero eso no quita que me sintiera totalmente miserable en esos casi dos meses. Fue terrible y todavía sufro secuelas", admitió la cantante estrella y contó que aún tiene una tos persistente.

Muy convencida, Billie dijo que está segura de que lo que la salvó fue el darse la vacuna contra el coronavirus a tiempo. "Quiero dejar esto bien claro: estoy bien debido a la vacuna. Creo que si no hubiera estado vacunada, podría haber muerto, porque estuve muy mal...Cuando digo que estaba mal, me refiero a que me sentía horrible. Pero desde un punto de vista más general, tampoco estaba tan mal, ¿sabes a lo que me refiero?", explicó.

"La vacuna es increíble", sostuvo Eilish y destacó que también, gracias a la aplicación de la misma, se evitó que se contagiaran su hermano Finneas, sus padres y sus amigos.

Billie Eilish: "El consumo de porno desde los 11 años destruyó mi cerebro"

En otro punto de la entrevista, Billie Eilish habló de las consecuencias negativas que le trajo el consumir pornografía desde su preadolescencia. Según reveló la superestrella del pop, esto le generó problenas en sus relaciones de la vida adulta.

"Creo que el consumo de porno en mi infancia destruyó mi cerebro. Me siento devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía violenta", afirmó Eilish en el programa The Howard Stern Show.

Según reveló Billie, el consumo de pornografía le generó pesadillas, pérdida de sueño y problemas en su vida íntima una vez que empezó a mantener relaciones sexuales. "Creo que el porno es una vergüenza. Siendo honesta... solía ver mucha pornografía. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años", admitió la cantante.

"Las primeras veces que mantuve relaciones sexuales no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me tenía que gustar", detalló.