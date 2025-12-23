Tenía 45 años y luchaba contra una "enfermedad crónica": conmoción por la muerte de una famosa actriz

Luchaba contra una "enfermedad crónica": conmoción por la muerte de una famosa actriz.

La industria televisiva internacional despide a una de sus figuras más talentosas. Rachael Carpani, actriz australiana reconocida mundialmente por su icónico papel de Jodi Fountain en la exitosa serie McLeod’s Daughters, falleció a los 45 años.

El deceso ocurrió hace más de dos semanas, en la madrugada del domingo 7 de diciembre. Según explicaron sus padres a través de Instagram, la actriz partió "inesperada pero pacíficamente tras una larga batalla contra una enfermedad crónica", aunque decidieron mantener en reserva la causa específica de su muerte.

Carpani saltó a la fama en 2001 y se convirtió en una favorita del público, llegando a ser nominada para un Gold Logie. Sin embargo, su relación con la popularidad fue compleja. En 2024 confesó a la revista Stellar que llegó a pedirle a su agente que la enviara al "equivalente actoral de Siberia", ya que amaba actuar pero detestaba "el networking y lidiar con directores sórdidos". Esa búsqueda de anonimato la llevó a Hollywood, donde protagonizó la serie Against the Wall y compartió pantalla con Ben Affleck en el drama The Way Back (2020).

Luchaba contra una "enfermedad crónica": conmoción por la muerte de una famosa actriz.

Sus últimos trabajos

Recientemente había regresado a Australia para sumarse al elenco de Home and Away, interpretando a Claudia Salini. "Fue una manera encantadora de reingresar a la industria", había declarado sobre el que se convertiría en su papel final.

La noticia golpeó fuerte a sus excompañeros. Bridie Carter, coprotagonista en McLeod’s Daughters, le dedicó una desgarradora despedida: "Este es el orden equivocado de las cosas. Eras la 'bebé' de nuestra familia... Somos mejores personas por haber tenido el privilegio de compartir tiempo con vos".