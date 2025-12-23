EN VIVO
Televisión

Tenía 45 años y luchaba contra una "enfermedad crónica": conmoción por la muerte de una famosa actriz

La actriz, que luchaba contra una enfermedad crónica, murió hace algunos días.

23 de diciembre, 2025 | 14.24

La industria televisiva internacional despide a una de sus figuras más talentosas. Rachael Carpani, actriz australiana reconocida mundialmente por su icónico papel de Jodi Fountain en la exitosa serie McLeod’s Daughters, falleció a los 45 años.

El deceso ocurrió hace más de dos semanas, en la madrugada del domingo 7 de diciembre. Según explicaron sus padres a través de Instagram, la actriz partió "inesperada pero pacíficamente tras una larga batalla contra una enfermedad crónica", aunque decidieron mantener en reserva la causa específica de su muerte.

Carpani saltó a la fama en 2001 y se convirtió en una favorita del público, llegando a ser nominada para un Gold Logie. Sin embargo, su relación con la popularidad fue compleja. En 2024 confesó a la revista Stellar que llegó a pedirle a su agente que la enviara al "equivalente actoral de Siberia", ya que amaba actuar pero detestaba "el networking y lidiar con directores sórdidos". Esa búsqueda de anonimato la llevó a Hollywood, donde protagonizó la serie Against the Wall y compartió pantalla con Ben Affleck en el drama The Way Back (2020).

Luchaba contra una "enfermedad crónica": conmoción por la muerte de una famosa actriz.

Sus últimos trabajos

Recientemente había regresado a Australia para sumarse al elenco de Home and Away, interpretando a Claudia Salini. "Fue una manera encantadora de reingresar a la industria", había declarado sobre el que se convertiría en su papel final.

La noticia golpeó fuerte a sus excompañeros. Bridie Carter, coprotagonista en McLeod’s Daughters, le dedicó una desgarradora despedida: "Este es el orden equivocado de las cosas. Eras la 'bebé' de nuestra familia... Somos mejores personas por haber tenido el privilegio de compartir tiempo con vos".

Trending
Ciencias
Descubren en Argentina la causa genética de un colesterol "bueno" defectuoso
Las más vistas