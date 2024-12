Conmoción en la TV argentina por lo que le pasó a Mirtha Legrand: "A punto de cumplir 98 años"

Mirtha Legrand y una inesperada noticia para los argentinos.

Mirtha Legrand es noticia en Argentina por un hecho que causó sensaciones encontradas en los amantes de la farándula y el espectáculo. Fue Luis Ventura quien expresó, con palabras claras, lo acontecido hace pocas horas y que tiene como protagonista a la diva de los almuerzos. En cierta parte, este hecho causa conmoción debido a la cantidad de décadas en las que ella todavía sigue vigente.

Fue en su programa Secretos veraderos, en América TV, que Luis Ventura decidió dedicarle unos minutos a lo vivido en los Martín Fierro de la Moda. Allí, Mirtha Legrand fue homenajeada por su trayectoria y se llevó todos los flashes de las cámaras. "Quiero ver el homenaje a Mirtha Legrand", comenzó diciendo el periodista.

"Un homenaje a la señora a punto de cumplir 98 años, no dejó de prestar atención a cada una de las nominaciones, la gente, te digo… no eran miradas de Mirtha, eran radiografías. Los miraba de arriba para abajo, les miraba los zapatos si los tenía lustrados o no", continuó diciendo Luis Ventura sobre Mirtha Legrand.

Las palabras de Mirtha Legrand en el homenaje del Martín Fierro

"Yo tengo una larga carrera cinematográfica, y casi todas mis películas las he hecho en este estudio, se han hecho grandes películas argentinas. Siempre me vestí con modistos argentinos, menos una vez que un modisto francés me mandó un vestido y me lo puse. Les agradezco muchísimo, estoy muy feliz de estar acá", aseguró Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand dejó sin palabras a Fátima Florez cuando le preguntó por Milei

Fátima Florez acudió a la mesa de Mirtha Legrand hace algunas horas y allí vivió un incómodo momento por una pregunta de la conductora al aire, en relación a Javier Milei. Esto se dio días después de que la imitadora se refiriera al noviazgo de su expareja con Yuyito González, pocos meses después de su ruptura amorosa con el Presidente de la Nación.

La exparticipante de Bailando por un Sueño salió con el mandatario libertario desde su campaña electoral hasta varios meses después de la asunción del líder de La Libertad Avanza como Presidente. Si bien la relación habría terminado en buenos términos, muchos especulan con una supuesta angustia o resquemores en Fátima por el hecho de que Milei se haya puesto en pareja con Yuyito González.

Fue en ese contexto que Mirtha Legrand le hizo una pregunta a Florez en su programa, que descolocó por completo a Fátima y casi no pudo responderla. “Todo lo que viví en mi vida, lo viví de corazón. No soy muy racional, soy más emocional. Me manejo con el corazón y no me arrepiento de nada. La pasé bárbaro”, comenzó diciendo Fátima. A lo que Mirtha respondió con su consulta tajante: “¿Te molestó que el Presidente te reemplace tan rápido?”.

“¿Reemplazar? Voy a tomar un traguito, porque esto hay que digerirlo. La vida continúa”, respondió Fátima después de tomar su trago de una bebida alcohólica, tratando de ponerle humor a la situación. Rápidamente, Mirtha Legrand cambió de tema y le quitó la presión de encima a la imitadora.