Teatrix conmemora el Día de la Memoria con 10 obras de teatro gratuitas

El próximo viernes 24 de marzo, la plataforma de streaming teatral Teatrix lanzará un especial con 10 obras de teatro gratuitas.

Este viernes 24 de marzo, al conmemorarse un nuevo aniversario del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y como anticipo al Día Internacional del Teatro a celebrarse el lunes 27 de marzo, la plataforma teatral argentina Teatrix lanza al mercado Teleteatrix, el nuevo canal FAST que funcionará de forma gratuita con solo ingresar al sitio. Además, para honrar la Memoria, Verdad y Justicia la plataforma creada por Mirta Romay compartirá de forma totalmente gratuita 10 obras teatrales que podrán verse durante 24 horas.

El próximo Día de la Memoria podrán disfrutarse 24 horas de teatro gratuito con títulos en carácter de estreno que mucho hacen al recuerdo y la memoria de los argentinos con los siguientes títulos: Antes que me olvide con Enrique Pinti, Las canciones que nunca volví a cantar con Nacha Guevara, Como hace 3000 años con Héctor Alterio, La nona con Pepe Soriano, Hoy como ayer con Susana Rinaldi (un musical intimista con los poemas textos y canciones de María Elena Walsh), Simplemente Eladia con Susan Ferrer un unipersonal creado sobre los textos poemas y canciones de Eladia Blazquez; Eva y Victoria en la versión dirigida por Manuel Gonzalez Gil, J.Timmerman escrita y dirigida por Eva Halac, De eso no se canta, el espectáculo creado por Pablo Gorlero y Nada del amor me produce envidia, de Santiago Loza.

Sobre Teleteatrix

La señal lineal se transmitirá en vivo, las 24 horas del día, y se podrá acceder desde www.teatrix.com clickeando en Teleteatrix de forma gratuita y sin necesidad de crear un usuario. La programación del canal incluirá obras teatrales completas, entrevistas, backstages, trailers y material exclusivo e irá variando cada semana. Teatrix nació un 27 de marzo de 2015 por idea de Mirta Romay y desde hace ocho años la plataforma teatral día a día cobra más adeptos en la Argentina.

La nueva señal “televisiva” será transmitida desde Teatrix como en aquella añorada televisión de antes y presentará obras de teatro y espectáculos que fueron suceso en el off como también éxitos de la Avenida Corrientes protagonizados por Adrián Suar, Mercedes Morán, Diego Peretti así como éxitos encabezados por auténticos mitos vivientes de nuestra escena como Héctor Alterio, Pepe Soriano, Luis Brandoni, Nacha Guevara, Marilu Marini, Susana Rinaldi, Miguel Ángel Sola, Julio Chávez y Oscar Martínez, así como también obras maestras que interpretaron leyendas de nuestra escena como Alfredo Alcón, Rodolfo Beban, Carlos Carella, Enrique Pinti, China Zorrilla, Ana María Campoy, o las destacadas y premiadas producciones de Alejandro Romay.