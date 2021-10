Shakespeare por Muscari: Moria Casán será Julio Cesar en una nueva adaptación de la obra

De la mano de José María Muscari, "La One" se vuelve a subir a las tablas con un personaje que dará que hablar.

En medio del éxito de la nueva temporada de Brujas en calle Corrientes, Moria Casán se prepara para un nuevo desafío en su carrera. De la mano de José María Muscari, se pondrá en la piel de Julio César en una versión moderna del clásico de William Shakespeare. "Hace años sueño con concretar este proyecto y nunca imagine esta maravillosa realidad", manifestó el director teatral en sus redes y adelantó que el espectáculo estará en la cartelera del teatro San Martín en abril de 2022.

El proyecto se cerró el jueves 28 en una reunión a la que asistieron Jorge Telerman, "La One" y Muscari. Y aunque queda definir quiénes completarán el elenco, la actriz se mostró muy entusiasmada en sus redes sociales. "Thanks inclasificable, rupturista disruptivo, vanguardista @muscarijoseok", escribió en su cuenta de Twitter.

Y destacó que no es la primera vez que interpreta a este personaje, ya que años atrás hizo dos funciones ad honorem en el Teatro Regina con Norma Pons, como Marco Antonio. "Thanks nuevamente por creer en mí y por tus halagos únicos el que más me gusta es #VOS siempre brillás, te lo paso nuevamente a VOS #MUSCARI siempre brilla!", agregó. Por su parte, Telerman, en su rol de Director General y Artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires, señaló que están trabajando en un proyecto muy interesante.

Cabe señalar que este espectáculo no interferirá en los demás proyectos de Casán, ya que tiene previsto hacer las funciones los fines de semana por la tarde, de manera que a la noche podrá seguir haciendo Brujas junto a Thelma Viral, Nora Cárpena, Sandra Mihanovich y María Leal.

La confesión íntima de Moria Casán con su nuevo novio: "Se le cayó el calzón"

La actriz y modelo dio detalles de su relación con su nuevo novio, Fernando "Pato" Galmarini, y contó cómo fue la increíble anécdota de lo que les pasó en la primera cita que tuvieron. Entre risas, la diva reveló que al suegro de Sergio Massa se le "cayeron los calzoncillos" en medio de la salida.

En una entrevista que le concedió a la periodista María Laura Santillán para Infobae, Moria expresó cómo tuvo lugar el desopilante momento con el padre de Malena Galmarini: "Hablábamos de todo y yo no paro... y todo el tiempo empiezo a ver una cosa negra. Y le digo: 'Ay, habrán sido las chicas que se olvidaron un trapo. ¿Y esto negro qué es?'. Y él me dice: 'Uy, es mi calzoncillo'".

"No entendí, ¿Qué pasó? ¿Se había sacado el calzoncillo?", reaccionó Santillán, sin poder creer lo que estaba escuchando. Y la diva reforzó: "Se le había caído el canzoncillo". La conductora, quien no comprendió bien la situación, volvió a consultarle: "Pero llevaba un calzoncillo en la mano, ¿Cómo fue?". "No, pero había estado en el club, venía de la casa y la piscina. Se puso el pantalón y viste que te ponés muchas veces el pantalón y a veces te queda algo... una media o algo... se puso su bóxer, tenía un pantalón ancho".

Incluso, para inmortalizar el momento, Moria Casán explicó que grabó un video del calzoncillo tirado en el suelo: "Y la cuestión es que, mientras hablábamos, me dijo: 'Literalmente, se me cayeron los calzones'. Y le dije: 'Filmen esto porque después van a pensar que estoy loca y estoy mintiendo'. Lo hice filmar. No a él sino al calzón caído en el piso". Y agregó: "El tipo se ve que se puso un pantalón, que se ve que era livianito. Como tenía un jean que no era apretado, se le salió. Que en una primera cita a un tipo se le caiga el calzón es muy loco".