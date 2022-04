Rey Magnum Leopoldo: una comedia musical que invita a la reflexión

La pieza teatral tiene funciones los domingos a las 19 en el Centro Cultural Rojas.

Rey Magnum Leopoldo es una obra teatral escrita y dirigida por Naomi Stein que tiene funciones los domingos a las 19 en el Centro Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038, CABA). La pieza protagonizada por Felipe Saade, Max Suen, Laureana Ruscitti, Nicolás Martín y Bianca Violuta Rando satiriza los sistemas de poder sociales con parodias a los políticos y a las masculinidades.

La obra es narrada mediante escenas basadas en diálogos entre los personajes y otras en musicales que dan contexto a la historia situada en el castillo liderado por el Rey Magnum Leopoldo, quien prohíbe la oscuridad para que los habitantes del pueblo no puedan soñar y crea una máquina que hace vívidos a los sueños de cada uno de ellos.

La catástrofe generada por la nueva regla dictada por el rey enfrenta a la población a sus mayores demonios, por un exceso de realidad e información producto de su conciencia de sus propios sueños. Los bufones del palacio ocupan el rol de presentadores y narradores de esta historia con pasajes algo bizarros y una extrema tensión sexual entre ellos. El vestuario de ambos indica que son el uno para el otro pero sus propios miedos no les permiten unirse; sus trajes están diseñados de manera que si se los cociera quedaría una pieza simétrica.

Todos los personajes de la obra tienen una cuota de sexualización implícita, al igual que una gran carga queer que se hace explícita en las partes musicales, donde los actores demuestran sus amplios dotes vocales. El personaje del científico que ayuda al Rey a crear la máquina es encarnado por una actriz, lo que rompe con las barreras de género, al igual que la feminidad del propio Rey en sus modos y estética.

Los caprichos del Magnum Leopoldo, quien por una situación personal decide acabar con la oscuridad y los sueños, podrían emplazarse en muchas de las decisiones que políticos alrededor del mundo toman hoy en día. Al igual que el sometimiento sexual que el científico hace sobre la sirviente del Rey, en la que prueba la máquina, es una clara parodia del comportamiento del poder sobre las masas, con énfasis en el poder masculino.

La música es un recurso utilizado durante toda la obra, con constantes intervenciones de sonidos digitales y de instrumentos ejecutados en vivo por Eugenio Chuke Estela, como el violín, la guitarra y elementos de percusión. El músico se encuentra abajo del escenario a un costado del público; su visibilidad da cuenta de la importancia de la música en la pieza teatral.

Rey Magnum Leopoldo invita al espectador a reflexionar sobre la importancia de no ver ni saberlo todo, ya que la ignorancia es la pulsión que genera la curiosidad por saber. Sin ella la vida no tendría sentido, no habría cuestionamientos, discrepancias ni metáforas; todo sería plano, llano y literal.