Néstor Kirchner "resucita" en el teatro: cómo es la obra que recorre su vida y trayectoria política

El Destape dialogó con el dramaturgo y director Enrique Federman sobre el reciente estreno Néstor, el presidente militante, un espectáculo que recorre de forma dinámica el legado del recordado expresidente Néstor Kirchner.

Se estrenó Néstor, el presidente militante, un espectáculo que recorre la trayectoria de Néstor Kirchner hasta llegar a ser Presidente de Argentina, con dramaturgia y dirección de Enrique Federman, y con Néstor Sánchez en el rol del hombre que le devolvió la fe en la política a los argentinos. Las claves detrás de la obra que puede ver en Dumont 4040 (Santos Dumont 4040) los domingos 19, 19 y 26, y el lunes 27 de junio a las 20.30 horas.

“No me divierte hacer ‘teatro Wikipedia’, que te informe e informe y no te deje participar como espectador. Esas obras que te dan todo resuelto no van con mi forma de escribir. Y al encarar una biografía como la de Néstor, la tarea fue dificultosa dada la cantidad de datos que hay en su trayectoria política. Son 60 años en 60 minutos. A su vez, hay una búsqueda para que las fechas se conviertan en escenas teatrales muy dinámicas como las charlas que tienen Néstor y Perón, o la escena de Néstor tomándose la presión. Trabajamos a partir de la creación de sucesos y no de meras descripciones”, explicó Enrique Federman en diálogo con El Destape sobre el proceso de llevar a la teatralidad una carrera política tan extensa, como fue la de Kirchner.

Sobre la repercusión que tuvo Néstor en su vida, Federman reveló: “La verdad es que no le presté atención a la figura de Néstor Kirchner. Venía asqueado con el escenario político que Argentina arrastraba en el 2001, el famoso ‘que se vayan todos’ y con la cabeza en otros lados por situaciones de salud y economía. Me di cuenta de su importancia el día que murió, gracias a un programa que hubo en Canal Encuentro, y quedé muy sorprendido. Más allá de la histórica bajada de los cuadros a los militares, hubo hechos y sucesos a los que no les presté atención en su momento. Caí tarde”.

Néstor, el presidente militante propone "una invitación a conocer, descubrir y re pensar la vida y obra de Néstor Kirchner, su pensamiento, su paso por diversos cargos públicos, hasta llegar a la presidencia de la nación. Un viaje teatral por la vida de este hombre- militante que reconcilió a las y los argentinos con la política y confrontó con los poderes fácticos nacionales e internacionales- sus principales medidas, sus decisiones polémicas y su legado para las nuevas generaciones. “Quise hacer un Néstor lejos de la caricatura. Las características del personaje se prestan para eso y quise ser muy delicado con eso. Creo que lo conseguí, desde los juegos de luces que lo muestran de a poco. Luego, apareció León Gieco con su canción para la obra y su concepto de lo ‘torcido’ que hizo Néstor. Cuando él llegó, el rumbo político se torció hacia los intereses del pueblo”, cerró Federman sobre la construcción de un Néstor humano y por fuera de las usuales versiones caricaturizadas que se tienen sobre su figura.