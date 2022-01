Leticia Coronel, sobre Yo duermo con la ropa del día: "Es interesante cuestionar el rol materno"

Un adelanto sobre Yo duermo con la ropa del día, nueva creación de Leticia Coronel que fue ganadora del Premio estímulo del Complejo Teatral Buenos Aires y el Banco Ciudad.

La nueva creación de Leticia Coronel cuenta historias de vida reales, de sujetos rotos de Ciudad Evita, partido de La Matanza, que atraviesan instancias de dolor y la culpa. Ganadora del Premio estímulo otorgado por el Complejo Teatral Buenos Aires y el Banco Ciudad, Yo duermo con la ropa del día es una obra de teatro documental en dos partes que combina la performance y la instalación. En diálogo con El Destape, su autora y directora general adelanta el prometedor espectáculo que podrá verse a partir del jueves 3 de febrero, en la Fundación Cazadores (Villaroel 1438, CABA).

- ¿De dónde parte Yo duermo con la ropa del día?

La idea para la obra surgió en el 2019, cuando me enfermé y estuve un tiempo sin poder volver a actuar. A partir de ese momento, frustración y maternidad mediante -tengo una hija de 10 años- se me puso en juego el tema de "la caída de la madre". Poéticamente, esto me llevó a escribir una obra sobre diferentes vidas de Ciudad Evita, en las cuales distintas juventudes hayan perdido a sus madres. ¿Qué pasa en esos cuerpos, cuando la madre se pone en crisis? Me interesó mucho meterme en ese dolor. Las seis historias que tomé para diseñar la puesta terminaron mal, con los cuerpos protagonistas en la cárcel, con exceso de drogas, locos o muertos. Lo que trabajamos mucho con Uriel Cístaro -que es el Director de Arte en la obra- fue como meter lo crudo y el dolor en una estructura de belleza.

- ¿Costó mucho encontrar la belleza en lo doloroso?

En lo que es vestuario y escenografía, no. Trabajamos mucho con basura, materiales de la calle, y a partir de ahí, creamos la belleza. En cambio, el,proceso fue mucho más difícil en el código actoral, porque los textos golpeaban mucho a los actores. Es difícil darle vida a cuerpos que sabés que estuvieron o están mal. Con la actuación, jugamos a otorgarle calma por unos minutos a alguien que no la tuvo. La verdad es que es un proceso reparador.

- Lo fue al menos para vos, en tu momento de enfermedad.

Sí. Además, la obra cuenta con dos lados: en el Lado A indago en esas madres que no conozco que han caído, y que pasó con esos hijos e hijas; y el Lado B comienza con la pregunta que me hizo mi hija, '¿mamá por qué nunca hablás de amor en tus obras?'. Eso me hizo abrir un recorrido -desde la infancia. para buscar el cómo se le cuenta a una hija el dolor, partiendo desde los traumas. ¿Desde qué artificio?

- Es interesante lo que decís, porque el amor y el dolor parecen conceptos disímiles pero están muy vinculados entre sí.

Totalmente. Siento que lo más interesante que tiene este trabajo es qué lugar tiene la pena de la madre y cómo empiezan a romperse esas estructuras. Me parece muy interesante cuestionar las responsabilidades que debe tener cada rol. Con todos estas preguntas abiertas, siento que Yo duermo con la ropa del día es trash, disruptiva y súper política.