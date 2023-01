La sala roja festeja su 10° aniversario en el teatro y sigue parodiando las manías de "papis y mamis" del jardín

La obra escrita y dirigida por Victoria Hladillo propone adentrarse en un mundo tan absurdo como real: el de las reuniones de padres en los jardines de infantes.

La aclamada La sala roja, de Victoria Hladillo, está de fiesta: con el anuncio de su 10ª aniversario, la compañía de actores anunció una nueva temporada en el teatro Picadero. La obra que se convirtió en éxito del off, tuvo su paso por la Avenida Corrientes y adquirió el estatus 'de culto' presenta a un bizarro grupo de padres que asisten a una reunión del jardín de infantes de sus hijos. Bajo la premisa '¿hasta dónde serías capaz de llegar por tus hijos?', la puesta nos adentra a un universo tan absurdo como familiar, a través de la óptica de papis y mamis que representan los estereotipos del tipo de personajes (y su variedad de excentricidades y miserias) que suelen abundar en estos eventos escolares. En diálogo con El Destape, Hladillo -dramaturga, directora y actriz en la comedia- explica el fenómeno que sigue produciendo su trabajo en el público teatrero.

"En los personajes de La sala roja se construye una pequeña sociedad que aparece en los jardines, con todo el humor que conlleva esta temática. Al mismo tiempo, son distintos prototipos de personas que aparecen en ella que votan, tienen que decidir cuestiones, estar de un lado o del otro. A su vez, el hecho de que sean padres y madres en un jardín hace que la obra ponga a los adultos en un rol de niños", afirmó Victoria Hladillo sobre la obra que también la tiene encarnando a una de las madres de un infante.

Sobre la génesis del proyecto que mutó en la creación de La sala roja, la directora señaló: "Escribí la obra siendo mamá de un varón que hoy tiene 14 años. La primera imagen que tengo de cuando lo llevaba al jardín es la de un alboroto enorme por la decisión de cómo se iban a hacer los regalos de cumpleaños de los niños y las niñas. Yo no entendía mucho que pasaba porque mi hijo era nuevo ahí y todo eso me impactó, estaba perdida. Apenas me fui, le conté esta vivencia, que bordeba una zona humorística y grotesca, a una amiga actriz y ella fue quien me dijo 'tenés que hacer una obra de teatro con esto'".

"A veces te sentís un poco ridículo entrando en la dinámica que proponen los jardines. A mí me divertía mucho ver a los papás y mamás totalmente estructurados, con trajes, corbatas y taco agujas, saltando y bailando conforme pidieran las maestras. Situaciones en las que entraban 'por amor a sus hijos', concepto que me pareció siempre atrapante y curioso. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestros hijos?", cerró.