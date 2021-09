Jessica Maciel: "Es hermoso saber que pudiste llegar a los que alguna vez te escupieron"

En diálogo con El Destape la actriz Jessica Maciel presentó La Academia de Tiktokers, un espectáculo teatral que se conecta con el público juvenil adepto a la popular red social.

En tiempos donde impera la presencia de redes sociales y quien no las usa queda desconectado del mundo se estrenó La Academia de Tiktokers, una comedia escrita y dirigida por Ernesto Medela cuya trama gira en torno a una selección de Influencers que se armó para ir a la primera academia internacional de Tiktokers, en donde deberán pasar por un periodo de preparación y entrenamiento para recibirse. En diálogo con El Destape Jessica Maciel, una de las actrices elegidas de esta propuesta juvenil, opina sobre el poder de las herramientas de conexión moderna como Tik Tok y repasa su historia de vida hasta convertirse en estrella de la popular red social.

- ¿En qué momento de tu carrera te diste cuenta que ser tiktoker podía ser un empleo redituable?

Empecé a notar que había personas que producían contenido con su voz, creaban situaciones. En mi caso heredé la belleza de mi madre y la voz de mi padre así que un día me animé y hice un Tiktok con mi voz, sin pretender una llegada masiva. En la historia del primer video yo dormía y mi pareja me molestaba, por lo que le pedía amablemente que parase. Como no lo hacía, sacaba un vozarrón para decirle que parara. Ese TikTok explotó en todo el mundo y lo empezaron a copiar. La bomba más grande fue cuando vi que Thalía compartía mis videos. Fue algo muy loco.

- Las redes sociales nos tientan a que mostremos absolutamente toda nuestra intimidad. ¿Establecés límites para no caer en ello?

Sí. Jamás he mostrado mi vida íntima en redes sociales. Creo que mostrar la realidad cruda genera mucha des-empatía con el que te está mirando. Por eso, yo le doy una vuelta de rosca: si elijo mostrarme con mi pareja, mi suegra o en mi casa cocinando, todo es en el marco de una situación de comedia. Un guión.

- ¿Qué lectura hacés del recrudecimiento de la derecha en materia de persecución a personas LGBTIQ+?

Vengo de épocas en donde ser trans era sinónimo de que te persigan. Pasé rozando la época de los militares. Si eras gay te camuflabas, en cambio nosotras no teníamos chances. Teníamos que escondernos en un bunker, no podíamos salir porque solo volvías si tenías suerte. Te metían en cana hasta 30 días incomunicada por el Artículo 92°, un apartado de mierda que les daba derecho a asesinarnos. Así fue como no me quedaron amigas. Las apuñalaron, descuartizaron y mataron a todas.

Si bien hoy se ganaron un montón de derechos, lamentablemente esto sigue pasando. Hay una resaca de personajes de terror que siguen estando. En lo personal, soy una agradecida de la vida por haber zafado de tantísimas situaciones crudas.

- ¿Tuviste una infancia complicada?

Muy difícil. A los 13 años tuve que irme de casa porque según las leyes y sociedad del momento ser transexual era un delito y una deshonra para la familia. En ese contexto y a esa edad se me interrumpió todo: la educación, la vida.

- ¿Pudiste recomponer algún tipo de lazo con tu familia?

Ellos no supieron nunca más de mí durante varios años. Una vez mi hermana menor –también transexual- me dijo que tenía muchas ganas de ver a mamá y nos fuimos hacía el reencuentro. Yo tenía miedo porque papá era violento y mis hermanos muy machistas, nos buscaban para golpearnos y lastimarnos. Era de noche y, al principio, mamá no nos reconoció. Ese fue el primer contacto en años. Después, vivimos separadas durante más tiempo por la bronca de que los hombres fueran quienes decidían quienes se acercaban a la casa.

Lo que nos unió a todos fue el triste fallecimiento de mi hermana, Ahí, la vida nos puso a todos juntos. Para ese momento, pude demostrarles mi esencia y desterrar sus pensamientos sobre la palabra trans, que para ellos significaba únicamente prostitución, drogas, sexo y delincuencia.

Mi papá falleció el año pasado. Cuando nos volvimos a reencontrar yo estaba casada, con una casa y haciendo teatro independiente; creo que de alguna manera pudo entender mi camino. Ayudó a mi pareja a terminar la casa. Nunca me dijo ‘perdoname por lo que te hice pero hasta el último día que me vio me llamaba Jessica’. Elegí quedarme con eso: verlo a él feliz decirle a todos que su hija actuaba en el teatro fue emocionante. No sabés lo hermoso que es saber, antes de morirte, que pudiste llegar a los que alguna vez te escupieron.

La Academia de Tiktokers. Elenco: Jessica Maciel, Morena Andrade, Juan Bonora, Agustin Pepa, Mika Rodriguez, Tefy Martin, Brisa Russo y Thomy Maese.

