La versión teatral de "Casados con Hijos" iba a estrenarse durante las vacaciones de invierno, pero la brote de coronavirus en Argentina impidió la salida del esperado suceso del año. El posterior escándalo por el despido de Érica Rivas por su militancia feminista hizo que el proyecto perdiese un miembro fundamental y comenzase a desmoronarse. Hasta las últimas declaraciones de Florencia Peña, quien anunció la incorporación de un nuevo personaje femenino. La actriz que encarnó a Moni Argento dio detalles sobre el misterioso rol.

En una entrevista con revista Gente, Peña contó que el espectáculo -que se estrenará en enero de 2021- se reinventará. "Se están reescribiendo los libros con la inclusión de un nuevo e inesperado personaje femenino, desconocido por todos. Que no reemplazará a María Elena, pero sorprenderá con su participación en la trama”, afirmó.

Luego de la salida de Rivas, miembro fundamental de la sitcom por su neurótica y perfecta María Elena Fuseneco, Luisana Lopilato se había referido al tema en "Intrusos" (América). "La verdad me dio lástima. No quiero entrar en detalles, ni decir ni más ni menos. Estamos re contentos de volver con Casados..., amé Casados. El mío es un personaje que me gusta y también quiero volver a trabajar con Guille (Francella) y con Flor (Peña)”.

Los nombres que fueron barajados para reemplazar a Érica Rivas y se filtraron a la prensa fueron Mercedes Funes, Jorgelina Aruzzi y Paola Barrientos. En una entrevista radial Funes fue consultada sobre los rumores y sentenció: "nadie me preguntó nunca nada. No tendría nada ni para decir ni para hacer al respecto".