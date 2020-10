"El Barco" podrá verse desde este jueves a las 20 horas, en la we del Complejo Teatral Buenos Aires.

La obra "El barco", con dramaturgia y dirección de Mariano Tenconi Blanco y dirección audiovisual de Agustina San Martín, por la Compañía Teatro Futuro, inaugurará el jueves el ciclo "Modos Híbridos", una serie de piezas grabadas para circular desde las plataformas virtuales del Completo Teatral de Buenos Aires.

Actúan Santiago Gobernori, Agustín Rittano, Lorena Vega, Marcos Ferrante, Laura Paredes y Juan Isola, con escenografía de Rodrigo González Garillo, vestuario de Magda Banach, iluminación de Matías Sendón, coreografía y movimiento de Jazmín Titiunik, música, grabación y diseño sonoro de Ian Shifres y coordinación y colaboración artística de Carolina Castro.

El Destape charló con lxs ideólogxs, Mariano Tenconi Blanco y Agustina San Martín, de la atractiva pieza debut que estará disponible desde este jueves a las 20 horas, en forma totalmente gratuita.

- ¿Cómo les llega la propuesta de sumarse a este ciclo que propone el Complejo Teatral Buenos Aires?

Mariano: Con la compañía “Teatro Futuro”, que tengo junto a Carolina Castro e Ian Shifres, teníamos programado el estreno de un ciclo llamado “La saga europea”. Son cuatro obras, en tres años y en diferentes salas del Complejo. Para este año teníamos las dos primeras piezas, “Las Cautivas” y “Las Ciencias Naturales”, en el Teatro de la Ribera. Por la pandemia no llegaron a ser vistas y el proyecto quedó en “stand by”, hasta que desde la Dirección nos comentaron acerca de este nuevo ciclo, un híbrido entre el teatro y el cine que pretende generar un lenguaje intermedio. A partir de ahí sumé a Agustina, que es cineasta y con la que trabajé en “La Vida Extraordinaria”.

Agustina: Trabajar con Tenco (Mariano) siempre es placentero. Y a esta oportunidad se le sumó el desafío de poder inventar un lenguaje entre los límites de ambas expresiones artísticas.

- “El barco”, ¿forma parte de “La saga europea” o es un proyecto aparte?

M: Sí. Es una porción de “Ciencias naturales”, que cuenta el viaje en barco de dos naturalistas, desde que salen de Europa hasta que llegan a Argentina. Tomé esta parte y con Agustina la fuimos adaptando al lenguaje cinematográfico, sin perder de vista que, en realidad, se trata de una obra teatral.

- Vuelven dos caras conocidas de tus elencos a “El barco”: Lorena Vega y Agustín Rittano. ¿Facilita esto el trabajo en tiempos de pandemia?

M: Fue muy divertido reencontrarnos. Somos muy buenos amigos, nos conocemos desde hace muchos años. Me gusta darles libertad para que jueguen, es una de las razones por las que los convoqué; no soy como los directores que ordenan tanto que debe hacer cada artista. Y si bien con el resto del elenco no había trabajado, sucedió algo similar que con Agus y Lore: logramos conectar. Más allá de la intensidad de esta “experiencia híbrido”, filmando y dirigiendo en pandemia, la pasé excelente. Una de las cosas que aprendí en el recorrido es que todo el tiempo que hay en el teatro para tomar mates, ensayar y crear, no existe en el cine, donde las cosas se hacen corriendo.

- Acomodarse a los estrictos protocolos para dirigir y filmar debe llevar a instancias un tanto estresantes.

A: En un punto, demenciales. El tiempo para hacer “El barco” fue acotado, seis horas, porque el teatro debía desinfectar y hacer recambios lógicos por el contexto de pandemia. Sabíamos que si nos relajábamos y no planificábamos el trabajo, se iba a dificultar más. Es difícil explicar la adrenalina que se vivió en el proceso.

M: Resolver las escenas que por protocolo de distanciamiento no podían hacerse fue lo más divertido. Sexo, una cachetada, una pelea; secuencias que en tiempos normales no significan esfuerzo extra. El resultado final, para mí, es admirable.

- ¿El streaming llegó para quedarse?

M: La pandemia me enseñó algunas cosas: la primera es que sí es necesario dejar un buen registro de nuestras obras de teatro. Sucede que en este período se emitieron algunas piezas históricas que yo no pude ver en su momento y al no estar filmadas en buena calidad, el espectador promedio pierde fácilmente el interés. A mí me da un poco de pena no poder ver en buena calidad un clásico de Alfredo Alcón.

A: Estamos de acuerdo en que ver una obra teatral en una pantalla no es lo mismo que disfrutarla en vivo. Por mi parte, tengo un problema con el registro de las obras, como se hizo hasta ahora. Creo que la utilización de planos en la filmación y el proceso de edición generan una sensación de neutralidad inexistente. La mirada no puede neutral, pensarlo sería algo ingenuo.

La reflexión que me deja la pandemia es como se está empezando a prestar atención en los registros fílmicos. Estamos ante una oportunidad perfecta para atreverse a darle una mirada, volver fascinantes a las historias. Pensar una manera de revolucionar los trabajos autorales me parece un avance increíble.

"El Barco" se estrenará hoy a las 20 horas de forma gratuita y podrá accederse a ella a través de las redes y la web del Complejo CTBA (https://complejoteatral.gob.ar/)