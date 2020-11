Estar un rato en la cabeza de Jeff Goldblum: eso nos propone la serie documental "The World According to Jeff Goldblum"

Y un día sucedió: Disney Plus llegó a Latinoamérica para tratar de conquistar el mercado del streaming y destronar a la imbatible Netflix. Con éxitos asegurados como todas las películas de la saga "Star Wars" y la adquisición de National Geographic, MARVEL y Fox, la cadena de Mickey Mouse buscará sumar unos cuantos millones de adeptos. Desde El Destape buceamos en el catálogo de películas y series para acercarte 14 recomendados. ¿El criterio que utilizamos? Salir de los gustos clásicos de la mayoría, acercándote joyas de antaño y contenidos llamativos. Flash de Carla 20.000 leguas de viaje submarino (1954) En la segunda mitad del siglo XIX, los océanos y los mares ya no son seguros para la navegación. Se han perdido numerosos barcos, sin que exista una clara explicación. Muchos creen que se trata de un monstruo marino, una especie de ballena con un gran cuerno afilado en su frente. Finalmente, se organiza desde los Estados Unidos una expedición, cuya misión consistirá en desvelar el secreto de estos hundimientos. A bordo viaja un naturalista, el profesor Aronnax (Paul Lukas), con su ayudante Conseil (Peter Lorre). También participa en la expedición un hábil ballenero llamado Ned Land (Kirk Douglas), que espera matar la bestia. Cuando después de una larga navegación son finalmente atacados por el monstruo, el barco se hunde y los pocos supervivientes son recogidos por un navío distinto a todo lo que hubiesen podido imaginar: el submarino Nautilus. The World According to Jeff Goldblum (2020) ¿Cómo es estar dentro de la cabeza de Jeff Goldblum? En esta entretenida y didáctica serie documental, el actor busca y encuentra inesperadas conexiones entre la ciencia y los consumos populares. Anastasia (1997) Años después de haber perdido a su familia por un maleficio del malvado Rasputín, una huérfana Anastasia, que desconoce su propia identidad como princesa, logra reunirse con su abuela en París. Genios, por Stephen Hawking (2016) Stephen Hawking desafía a voluntarios y espectadores a plantearse algunas de las grandes preguntas de la humanidad. MÁS INFO Cine Festival de Cine de Mar del Plata: guía de imprescindibles Parte 3 Policías y ratones (1986) Ambientada en Londres de la época victoriana, la historia enfrenta al detective Basil de la Calle Baker, el Sherlock Holmes del mundo de los ratones, contra su loco y diabólico archi-enemigo, el Profesor Rátigan. Cupido motorizado (1969) Herbie es un Volkswagen escarabajo blanco con voluntad y pensamientos propios. Douglas es un piloto de carreras que, tras comenzar con poco interés por Herbie, cree que su repentina victoria se debe a su habilidad y no a la del automóvil. The Imagineering Story (2020) Una mirada en profundidad a la historia y la creación de los parques temáticos de Walt Disney alrededor del mundo. Juego de gemelas (1998) Una niña de 11 años conoce a su gemela de California. Las dos idean un plan para reunir a sus padres divorciados. Los Aristogatos (1970) Un gato callejero llega al rescate cuando un mayordomo amenaza la vida de una gata y sus cachorros. Darkwing Duck (1991-1993) La serie está ambientada en la ciudad ficticia de San Canario (St. Canard en la versión Inglesa. Una versión de San Francisco adaptada por Disney), asolada por los crímenes, siendo entonces cuando Drake Mallard, un Pato antropomorfo decide combatir el crimen y proteger la ciudad sin que se desvele su identidad. PIXAR en la vida real (2020) El objetivo del programa es sorprender a las personas que se cruzan con los personajes más queridos de Pixar o escenas específicas de sus películas preferidas, pero trasladadas a una sorprendente cotidianidad. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1998) Ambientada en Los Ángeles en 1947, la trama gira en torno a un detective privado llamado Eddie Valiant, quien investiga el asesinato de un conocido empresario. El principal sospechoso es un personaje animado llamado Roger Rabbit, quien niega haber cometido el crimen. Las aventuras de Ichabod y el Sr Sapo (1949) Bing Crosby y Basil Rathbone narran cuentos basados en personajes de "The Legend of Sleepy Hollow" y "The Wind in the Willows". Frankenweenie (2012) El experimento científico que lleva a cabo el pequeño Víctor Frankenstein para hacer resucitar su adorado Sparky le obligará a afrontar terribles situaciones con imprevisibles consecuencias.