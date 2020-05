Ya se estrenó en Youtube "Historias virales", una ficción argentina hecha en cuarentena

Narrada con videollamadas y utilizando celulares, notebooks y otros tipos de dispositivos móviles, iremos descubriendo a través de diálogos, acción y contexto los obstáculos externos e internos a los que se enfrentan los personajes de "Historias virales", la ficción argentina hecha en cuarentena y que refleja la vida en medio de la pandemia de Covid-19. La primera temporada consta de 8 capítulos, de entre 3 y 5 minutos, y puede verse gratis en Youtube.

"Queremos brindar entretenimiento al espectador pero al mismo tiempo generar una toma de conciencia, que a través de la redes, la serie propague un mensaje esperanzador, de ayudarnos los unos a los otros", explicaron sus creadores, Federico Fragola y Juan Baranchuk.

El primer capítulo es “No te olvides de mi” y cuenta con la actuacón de Hugo Arana y Moro Anghileri. En este episodio se muestra como una mujer habla con su padre que está en un geriátrico. Ella no puede ir a visitarlo, entonces se comunica a través de video llamada al celular de una enfermera, para poder hablar con él. Él no la reconoce, ella le dice que no puede ir a visitarlo por el virus.

El segundo episodio ya subido es "Arriba esa cuarentena” con las actuaciones de Julieta Zylberberg y Lu Lifschitz. Lula, en plan super productiva en la cuarentena, está animando a su amiga por videollamada para enseñarle unos pasos de baile en medio de la pandemia. Sonia, su amiga, más pasiva, no está haciendo mucho: está desganada y prefiere estar recostada tomando vino.