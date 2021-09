Vuelve el asesino más querido: Dexter lanzó el trailer oficial de su temporada 9

El 7 de noviembre saldrán los 10 capítulos de Dexter New Blood, el esperado regreso de Michael C. Hall como el carsimático asesino Dexter Morgan.

El regreso de Dexter ya tiene fecha de estreno y para celebrarlo la cadena de televisión Showtime -la misma que revivió a la mítica Twin Peaks con una gloriosa tercera temporada- lanzó el trailer oficial de Dexter New Blood, la nueva temporada de diez capítulos que promete dar al personaje el final que le negaron sus ocho temporadas iniciales.

La sinopsis oficial es la siguiente: "Ambientada 10 años después de que Dexter Morgan (Michael C. Hall) desapareciera en el ojo del huracán Laura, el otrora asesino en serie está viviendo con el nombre falso de Jim Lindsay -un homenaje al autor de los libros, Jeff Lindsay- en la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva York. Dexter puede estar abrazando su nueva vida, pero a raíz de eventos inesperados en esta comunidad, su Pasajero Oscuro volverá a llamarlo...".

Junto a Michael C. Hall, el elenco del regreso de Dexter lo completan Julia Jones (Goliat), Alano Miller (Jane the Virgin), Johnny Sequoyah (Believe) y Jack Alcott (El pájaro carpintero). Clancy Brown (Billions, Carnivàle, Cadena perpetua) interpretará a la nueva némesis del asesino, un tipo que se ha hecho con el control del pueblo. También regresan los personajes de John Lithgow (el asesino de la Trinidad) y Jennifer Carpenter (Debra, la hermana de Dexter).

Tras siete años al aire, Dexter terminó en 2013 con uno de los finales más decepcionantes en la historia de la televisión, cosa que intentará revertir en esta inesperada reactivación de la historia. Al respecto, Michael C. Hall compartió su esperanza de que la continuación este a la altura de revertir el trágico capítulo de cierre. Recordemos que en la octava y última temporada, Dexter finge su muerte, se muda a Oregon y comienza a trabajar como leñador. La serie culmina con el personaje tratando de lidiar con sus impulsos asesinos, cosa que descontentó a los fanáticos que esperaban que muriera o lo arrestaran por sus crímenes.

“Ciertamente vivimos en una era en la que el listón es muy alto en cuanto a la sorpresa, la satisfacción y el cierre simultáneos que deben acompañar al final de una serie”, confesó el actor, que afirmó haber revisado el final y comprender el enojo de los televidentes, aunque mostró su sentido apoyo a la decisión de su personaje. Dexter New Blood se estrenará el próximo 7 de noviembre de 2021.