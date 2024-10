Todo lo que se sabe sobre la serie de Cromañon: elenco, trama y fecha de estreno.

Amazon Prime estrenará Cromañón, la primera serie ficción en explorar las historias detrás de la tragedia en la que murieron 194 personas y que conmovió a Argentina convirtiéndose en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente. Los detalles sobre la producción que dirige Marialy Rivas y Fabiana Tiscornia, y promete sacudir emociones.

Cuál es la trama de Cromañón

La serie narra la historia de un grupo de amigos adolescentes cuyas vidas fueron impactadas por los trágicos eventos reales del incendio en el club República Cromañón en el que murieron 194 personas en un recital de Callejeros. Cromañón sigue la vida de Malena, una joven de 19 años que soñó con ser artista. En una noche de 2004, ella y sus amigos asistieron al concierto de su banda favorita en el club República Cromañón, sin imaginar que muchos de ellos no saldrían con vida. Cuatro años después de la tragedia, Malena regresó a su barrio para enfrentar el dolor, la culpa de haber sobrevivido y reconciliarse con su pasado.

Cuándo se estrena Cromañón

La serie Cromañón se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 8 de noviembre, fecha en la que estarán disponibles todos los episodios para maratonear.

Quiénes actúan en la serie Cromañón

El elenco de Cromañón cuenta con algunas de las estrellas más importantes del cine y la televisión argentina. La serie está dirigida por Marialy Rivas y Fabiana Tiscornia, con un guion escrito por Josefina Licitra, Pablo Plotkin y Martín Vatenberg. La producción está a cargo de About Entertainment, bajo la supervisión del ganador del premio Óscar Armando Bo, junto a Natacha Cervi, Mercedes Reincke y las directoras Rivas y Tiscornia.

El elenco está conformado por Olivia Nuss como Malena, José Giménez Zapiola (El Purre), Toto Rovito, Soledad Villamil, Luis Machín, Paola Barrientos, Carolina Kopelioff, Kevsho, Alan Madanes, Lautaro Rodriguez, Dani La Chepi, Antonia Bengoechea y las participaciones especiales de Esteban Lamothe y Muriel Santa Ana. Asimismo, Cromañón será lanzada en más de 240 países y territorios, ofreciendo una plataforma global para una historia que marcó a una generación en Argentina. Los suscriptores podrán verla en cualquier momento desde la app de Prime Video para televisores inteligentes, celulares o en servicios como Claro, Telecentro y Movistar. Además, los usuarios podrán descargarla y verla sin conexión.

El emotivo reencuentro entre una víctima de Cromañón y un rescatista en Survivor: "Estoy viva por vos"

Dos participantes de Survivor; Expedición Robinson (Telefe) vivieron un emotivo momento en pleno programa, luego de descubrir que tenían una historia en común vinculada a la tragedia de Cromañón. Luego del estreno del reality, en el que diferentes personas compiten entre sí mientras intentan sobrevivir en un lugar paradisíaco, alejados de toda civilización y comunicación, los 25 concursantes fueron conociéndose entre sí. En las últimas horas, se generó un conmovedor intercambio entre dos de ellos.

En medio de una charla grupal comandada por Marley, el conductor del programa, Giselle Margonari y Martín Lobo se dieron cuenta de que los unía una traumática experiencia en común. Para sorpresa de ambos, los dos habían sido parte de lo que sucedió en Cromañón, el incendio que se produjo el pasado 30 de diciembre de 2004 en el barrio porteño de Once durante un recital de la banda de rock Callejeros y que se llevó la vida de 194 personas.

Todo empezó cuando Martín contó que había sido bombero rescatista durante veinte años y que salvó a muchas personas en Cromañón. "Gracias de parte de todos por ayudar en esos momentos. Es una tarea realmente dificilísima", le respondió Marley conmovido luego de escuchar su historia. Minutos después, Giselle se le acercó, y entre lágrimas, le confesó que ella misma fue una de las sobrevivientes.

"Te quería interrumpir un segundo, estaba concentrada en el juego antes y no escuché. Yo soy sobreviviente de Cromañon y sé que vos fuiste bombero rescatista y nada, sólo quería abrazarte porque yo estoy viva por vos", le señaló la participante, mientras el presentador y el resto de sus compañeros los miraban emocionados.

Luego, explicó frente a las cámaras: "En el momento en que dijo que era bombero no caí, estaba tan concentrada en ganar y tan concentrada en el juego que me quedé en eso. Después me cayó la ficha. Por eso, sentí ganas de abrazarlo, de hablar. Me encantaría en algún momento poder charlar con él".

Por último, concluyó, aún impactada por dicho encuentro: "Somos una salvada y un rescatista. Lo mío fue muy heavy porque estaba adelante de todo. Me costó un montón salir. Los bomberos dejaron todo y hay muchos que dejaron la vida por tratar de salvar a otra gente. Ellos tienen una labor tremenda".