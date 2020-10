Indudablemente, en los últimos años, This is Us se ha convertido en una de las series más aclamadas por la crítica. Pese a que la misma se ha lanzado en Fox Premium, también se puede ver en Amazon Prime Video, empresa de streaming que compite con Netflix, plataforma con más clientes en todo el mundo.

De qué trata si aún no la viste y por qué es tan buena la producción dirigida por Dan Fogelman: la serie de drama hace hincapié en la historia de los hermanos Kevin, Kate y Randall, más conocidos como los "Tres Grandes", y sus padres Jack y Rebecca Pearson. Pese a que el tiempo en el que transcurre es en presente, hay diferentes flashbacks que son fundamentales para comprender mejor el pasado de la familia, que tiene momentos de mucha risa, aunque también tristeza.

Curiosamente, y de acuerdo a lo que anticiparon los productores de la famosa serie, This is Us tendrá en cuenta el contexto actual que vive el mundo en torno a la pandemia por coronavirus. Por lo tanto, más de un espectador se sentirá mucho más identificado con los protagonistas que son interpretados por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Ron Cephas Jones, Jon Huertas y Alexandra Breckenridge, entre otros.

This is Us es una de las series más vistas de los últimos años

Cuándo se estrena la temporada 5 de This is Us:

Este miércoles 28 de octubre, desde las 23 horas, Fox Premium Series estrenará la quinta temporada de This is Us, que contará nada menos que con 18 episodios. Luego de que la misma sea lanzada, Amazon Prime Video publicará todos los episodios en su plataforma.

De qué tratará la temporada 5 de This is Us:

Luego de la pelea entre los hijos y las complicaciones que el Alzheimer le provocó a su madre Rebecca (Mandy Moore), habrá más historias y momentos sumamente emotivos para que los espectadores puedan vivir la serie con alegría y nostalgia. Además, This is Us deberá responder cómo se llevará a cabo la adopción de la bebé de Kate y Toby, cómo Kevin afrontará la paternidad y cómo Kevin y Randall continuarán con su relación.