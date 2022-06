The Umbrella Academy 3: así encaja la transición de Elliot Page, de Vanya a Viktor

En diciembre de 2020, Page anunció que era un hombre trans. Meses atrás, Netflix confirmó que respetaría la identidad de género del actor en su personaje de The Umbrella Academy.

En marzo, Elliot Page anunció que su personaje en The Umbrella Academy cambiaría de género en la temporada 3, tal y como hizo el intérprete en la vida real. Vanya pasó a llamarse Viktor y, al igual que el actor, el personaje también es trans. Con el estreno de la nueva tanda de capítulos, la serie de Netflix dio un interesante giro en la explicación del cambio en la identidad del personaje.

En el episodio dos de la nueva temporada, Vanya (como todavía se la conoce en ese momento) toma un libro que detalla las hazañas de los hermanos Hargreeves en la década de 1960. Vanya también descubre lo que le sucedió a su interés amoroso, Sissy (Marin Ireland), quien murió en 1989. En ese momento se escucha la voz en off de Sissy. "Ni siquiera te das cuenta de la caja en la que estás hasta que alguien llega y te deja salir", dice. Inmediatamente después el personaje de Page va a una barbería para cortarse el pelo. Después se reúne con Klaus (Robert Sheehan), Diego (David Castañeda) y Número Cinco (Aidan Gallagher), informándoles de que su nombre es Viktor.

"¿Quién es Viktor?", pregunta Diego. "Soy yo. Es quien siempre he sido. ¿Es eso un problema para alguien?", contesta, a lo que Diego dice que le parece bien. "Sí, a mí también", agrega Klaus. "Estoy muy feliz por ti", confiesa Cinco. Viktor le da la noticia a su hermana Allison (Emmy Raver-Lampman) por separado. "No te diste cuenta porque yo tampoco lo sabía. Estar con Sissy, no sé, abrió algo en mí. Me mostró que nunca sería libre escondiéndome de lo que realmente soy. Después de perderla, me di cuenta de que ya no puedo vivir más en esa caja. No lo haré", explica Viktor. Luther (Tom Hopper) es el último en enterarse gracias a Diego.

El proceso de transición de Elliot Page y la valiente decisión de Netflix

Aunque en 2014 se identificó como mujer lesbiana, en diciembre de 2020 Page anunció que era un hombre transgénero. En un principio estaba previsto que su personaje siguiera siendo Vanya, pero tanto el actor como los responsables de la serie decidieron que tenía más sentido que, tras el apoyo recibido, The Umbrella Academy también incluyera este cambio.

La relación de Vanya con Sissy en la temporada 2 era ya reflejo de la vida de Page, que cuando rodó esa la entrega se identificaba como lesbiana. En la segunda entrega Vanya descubre quién es realmente, en términos de su sexualidad y sus poderes. El showrunner Steve Blackman consultó a Page, quien decidió reflejar su experiencia real en la trama. Aunque el guion de la temporada 3 ya se había cerrado, Blackman se aseguró de que la ficción manejara la presentación de Viktor de la mejor manera posible y que "la transexualidad existiera como una textura, no como un rasgo definitorio del personaje".

Page, Blackman y el guionista Thomas Page McBee discutieron el arco del personaje, centrándose no solo en los propios sentimientos de Viktor, sino también en la reacción de su familia. También tenían que fusionarlo con las experiencias pasadas del personaje de una manera que no solo agregara profundidad, sino que también funcionara bien con la trama ya existente. "En esta historia ser trans es un contexto, un enfoque, una agudización de la perspectiva que solamente profundizará la conexión que millones de espectadores ya tienen con Viktor quien, como la mayoría de las personas trans que conozco, no está trabajando para destruir el mundo, sino para salvarlo", escribió McBee en un texto para Esquire.