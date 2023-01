The Last of Us: quién es quién es la serie de HBO Max basada en un popular videojuego de acción

Con el estreno del primer capítulo de The Last of Us en HBO Max, una guía de repaso por los personajes que conforman la serie basada en videojuego homónimo.

Quién es quién en The Last of Us, la nueva serie de HBO Max basada en un popular videojuego de acción.

Quién es quién en The Last of Us, la nueva serie de HBO Max basada en un popular videojuego de acción.

The Last of Us ya llegó a HBO Max. Basada en la saga de videojuegos del mismo título que arrancó en 2013, la ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey recibió críticas muy positivas en su preestreno, y eran muchos lo que aguardaban la que, sin lugar a dudas, es una de la series más esperadas del año. El inmenso e inabarcable universo creado por Naughty Dog está plagado de personajes inolvidables para los fans del videojuego, a los que se unirán algunos que fueron creados específicamente para la ficción apocalíptica. Esta es la guía completa de las figuras más importantes que aparecerán en los nueve capítulos la esperada primera temporada de la serie.

Joel Miller (Pedro Pascal)

Es el protagonista principal de la historia y el personaje más importante del videojuego original. Interpretado por Pedro Pascal (The Mandalorian), Joel comienza la serie siendo un simple patrullero, para, después de la devastadora pandemia mundial, convertirse en un contrabandista. Emocionalmente roto por una pérdida irreparable, Joel es un superviviente que deberá proteger a Ellie (Bella Ramsey) y transportarla sana y salva a la zona fuera de cuarentena.

Ellie Williams (Bella Ramsey)

La coprotagonista del videojuego original. La Ellie de Bella Ramsey (Game of Thrones) es la clave de la supervivencia humana tras la aparición del virus de los Cordyceps. La joven tiene 14 años en el momento en el que comienza la historia. Crece como una niña huérfana en Boston y se contagia del virus, para después lograr recuperarse misteriosamente. La milicia de las Luciérnagas comandada por Marlene ordena a Joel la tarea de trasladarla a través de Estados Unidos hasta Salt Lake City, donde tratarán de obtener información acerca de la vacuna consiguiendo algunas dosis de la misma.

Sarah Miller (Nico Parker)

La joven actriz Nico Parker (Dumbo) será la encargada de dar vida a la hija de Joel, Sarah Miller. Como hija única de Joel, Sarah es la última conexión del personaje de Pedro Pascal con la apacible vida antes del virus cerebral de los Cordyceps, que convierte al mundo en un lugar peligroso y posapocalíptico. Joel ve mucho de Sarah en Ellie, lo que refuerza aún más su relación con la joven que debe escoltar.

Tommy Miller (Gabriel Luna)

El hermano pequeño de Joel, tío de Sarah. Gabriel Luna (Terminator: Destino oscuro) es el encargado de dar vida a este antiguo miembro de la milicia de las Luciérnagas. Sobrevivió junto a su hermano en los primeros años de la aparición del virus antes de separar sus caminos. Se reencuentra con Joel durante el peligroso viaje que conduce a los protagonistas hacia Salt Lake City.

Theresa "Tess" Servopoulos (Anna Torv)

La compañera contrabandista de Joel, así como su aliada más fiel. Ambos comercian con los supervivientes de las afueras de Boston hasta que, tras un enfrentamiento con la jefa de la milicia de las Luciérnagas, Marlene, reciben el encargo de llevar a Ellie de contrabando. Joel es el músculo de la operación y el personaje de Anna Torv (Mindhunter), el cerebro.

Marlene (Merle Dandridge)

Conocida como la Reina Luciérnaga, Marlene es la jefa de la milicia de las Luciérnagas, un grupo paramilitar revolucionario que contará con una gran importancia en la serie de The Last of Us. El personaje de Merle Dandridge, que interpreta de nuevo a Marlene tras ponerle voz y ser la actriz encargada de su captura de movimiento en el videojuego, es amiga íntima de la fallecida madre de Ellie. Cuando descubre que la niña podría ser la clave que conduzca a la humanidad hacia la cura del virus, decide encargar a Joel la tarea de escoltarla hacia la zona fuera de cuarentena.

Riley Abel (Storm Reid)

Este personaje no aparece en el videojuego original de The Last of Us sino en su precuela, titulada Left Behind y lanzada en 2014. Storm Reid (Euphoria) dará vida a la mejor amiga de Ellie, que también creció en Boston durante la infección. Testigo de las acciones militares de las Luciérnagas, la joven defiende los métodos de la mencionada milicia.

Bill (Nick Offerman)

Este contrabandista interpretado por Nick Offerman (Parks and Recreation) se encarga de traficar con alimentos, suministros médicos y municiones de contrabando a la zona de cuarentena. Conocido de Joel y Tess, Bill ayudará al personaje de Pedro Pascal y a Ellie durante su viaje, proporcionándoles suministros, a regañadientes, cuando les es necesario.

Frank (Murray Bartlett)

El personaje de Murray Bartlett (The White Lotus) nunca apareció en el videojuego de The Last of Us, pero es nombrado varias veces debido a su buena relación con Bill. Ambos son compañeros y pasan muchos años juntos luchando por proteger a su ciudad de los infectados.

Henry (Lamar Johnson)

Henry es un joven superviviente nacido en Hartford, Connecticut, que conoce a Joel y Ellie durante su peligroso viaje a través de los Estados Unidos. Interpretado por Lamar Johnson (El odio que das), él y su hermano Sam (Keivonn Woodard) viajan a través del país buscando refugio después de que los militares abandonaran su ciudad natal.

Sam (Keivon Woodard)

El hermano pequeño de Henry. Busca refugio a través del país junto a su hermano. En el videojuego tiene 13 años, uno menos que Ellie, aunque el actor que lo encarnará en la serie, Keivonn Woodard, contaba con 9 años cuando rodaron la primera temporada de The Last of Us.