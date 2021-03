The Falcon and The Winter Soldier se prepara la enorme tarea de ocupar el espacio que dejó WandaVision.

La impecable WandaVision dejó la vara muy alta en el terreno de series del Universo Cinematográfico MARVEL (MCU), espacio que tratará de igualar la debutante The Falcon and the Winter Soldier en la plataforma de streaming Disney+. Un nuevo spot televisivo revela material nunca antes visto, haciendo foco en la acción y también en la relación entre Bucky y Sam, personajes que fueron presentados en el arco de las películas del Capitán América. Evasión en Argentina: Los ricos fuera de borda Anthony Mackie y Sebastian Stan vuelven a sus respectivos personajes, Sam Wilson y Bucky Barnes, tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, donde deben lidiar con el legado de poder llegar a ser el nuevo Capitán América. Por lo que se sabe la relación entre ambos no comenzará de la mejor manera pero ira escalando en una fuerte amistad a medida que avance la historia. Recordemos que el teaser que mostró la aparición de Benedict Cumberbatch como Doctor Stranger elevó la expectativa de los seguidores del MCU de cara al estreno que será el próximo 19 de marzo, en Disney+. "No hay magos" replica Bucky, a lo que Falcon contesta: "Doctor Strange". La conversación sigue con una respuesta: "Ese es un hechicero", y el militar asegura con una línea graciosa: "Un hechicero solo es un mago sin sombrero". MÁS INFO Series El live-action de Las Chicas Superpoderosas ya tiene protagonistas Al conocerse este clip de unos 28 segundos, los fans se hicieron eco en las redes sociales preguntándose si Stephen Strange podría tener un cameo, ya que la mayoría se quedó con las ganas de tener su presencia en WandaVision, tras algunas pistas falsas que no llevaron a buen puerto y desencantaron a cientos de espectadores ansiosos por presenciar el primer gran crossover de la Fase 4 iniciada por MARVEL.