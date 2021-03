El proyecto estará a cargo de Netflix, la productora Amblin Television, fundada en 1984 por Spielberg, y Paramount Television Studios.

El cineasta y productor dos veces ganador del Oscar Steven Spielberg y los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa serie de suspenso y ciencia ficción Stranger Things, se unirán para producir la adaptación de una novela de Stephen King para la plataforma de streaming Netflix.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, se trata de El talismán, la obra de fantasía y terror que el prolífico escritor estadounidense editó en 1984 junto a su colega Peter Straub y que narra el épico viaje entre dimensiones alternativas y sobrenaturales que atraviesa Jack Sawyer, un niño de 12 años, con la misión de encontrar un misterioso cristal para salvar a su madre del cáncer.

Spielberg, que tiempo atrás había adquirido los derechos de la novela para llevarla al cine, trabajará junto a los Duffer para transformarla en una serie que será escrita por Curtis Gwinn, quien ya había trabajado en el guion de un episodio de Stranger Things. El proyecto estará a cargo de Netflix, la productora Amblin Television, fundada en 1984 por Spielberg, y Paramount Television Studios.

Más adaptaciones confirmadas de novelas de King, el maestro del terror

Jack Bender, uno de los responsables de recientes adaptaciones de Stephen King como Under the Dome, Mr. Mercedes y The Outsider, está trabajando con una nueva novela del maestro del terror, Elevation. Bender ya está desarrollando el guión de Elevation, el libro de 2018 cuya sinopsis reza: “Aunque Scott Carey no se ve diferente, ha ido perdiendo peso de manera constante. También hay un par de otras cosas extrañas. Él pesa lo mismo con su ropa y sin ella, no importa lo pesada que sea. Scott no quiere que lo pinchen, solo quiere que alguien más lo sepa, y confía en el doctor Bob Ellis. En la pequeña ciudad de Castle Rock, Scott está involucrado en una batalla de bajo grado, pero en aumento, con la pareja de mujeres de al lado cuyo perro deja regularmente sus desperdicios en el césped de Scott"

Y agrega: "Una de las mujeres es amigable; la otra, frío como el hielo. Ambas están intentando abrir un nuevo restaurante, pero la gente de Castle Rock no ve con buenos ojos una pareja homosexual casada, y el lugar está en problemas. Cuando Scott finalmente comprende los prejuicios que enfrentan, incluido el suyo, intenta ayudar. Las alianzas improbables, la carrera a pie anual y el misterio de la aflicción de Scott sacan a relucir lo mejor de las personas que se han entregado a lo peor de sí mismas y de los demás".