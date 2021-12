Sex and the City: Kristin Davis estalló contra el gerontoodio hacía ella y sus compañeras

La actriz es una de las protagonistas de And Just Like That, la continuación de Sex and the City, que tuvo reciente estreno en HBO Max, y estuvo envuelta en un polémica de haters en redes sociales por el físico y la edad de las actrices.

Kristin Davis estalló ante las críticas hacía ella y sus compañeras de edad en Sex and the City.

Sex and the City regresó a HBO Max con And Just Like That, continuación que sigue las aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) en la quinta década de su vida. La vuelta de la ficción dio pie a muchos comentarios sobre el cambio físico de las protagonistas, algo a lo que Kristin Davis respondió de manera tajante.

"Todos quieren comentar, a favor o en contra o lo que sea, sobre nuestro pelo, nuestras caras, esto y aquello. El nivel de intensidad ha sido un shock. Me siento enfadada y no quiero estar enfadada todo el tiempo, así que no lo leo, solo sé que está ahí", declaró la actriz a The Sunday Times. La intérprete también reveló que este problema viene de lejos, cuando se emitió la serie original.

"Escribían artículos todas las semanas diciendo que mi cuerpo tenía forma de pera, lo que no me parecía que fuera un cumplido en ese momento. Me estresaba bastante porque no podía evitarlo. Siento que así es ahora también. Pero voy a ser franca, a veces pienso: 'Que te jodan. Que los jodan, gente, vengan acá y háganlo mejor''", reivindicó.

Y cerró, lamentándose: "Ese es el problema con las redes sociales. No sabes lo que están haciendo todas esas personas. No sabes nada sobre ellos. Solo te están lanzando bombas. Me hace enfadar". Davis no es la primera del reparto que se pronuncia al respecto. Sarah Jessica Parker hizo lo propio en una entrevista anterior con Vogue. "Todo el mundo tiene algo que decir: 'Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas'. Parece que la gente no quiere que estemos a gusto con el momento en el que estamos, como si disfrutaran de nuestro dolor siendo quienes somos ahora, si elegimos envejecer naturalmente y no lucir perfectas o si haces algo y eso te hace sentir mejor. Sé qué aspecto tengo. No tengo otra opción. ¿Qué quieren que haga? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?", planteó.

Sex and the City: Así justifica And Just Like That la ausencia de Samantha

En el proyecto no participa Kim Cattrall, quien dio vida a Samantha en la serie original y las películas. Y el primer episodio del regreso reveló qué ocurrió con el personaje, que apareció por última vez en la película Sex and the City 2.

ATENCIÓN Spoilers Sobre el capítulo 1 y 2 de And Just Like That

En el primer episodio las protagonistas se encuentran con Bitsy Von Muffling, quien pregunta por Samantha. "Ya no está con nosotras", contesta Charlotte, lo que hace pensar a Bitsy que Samantha murió. Sin embargo, el personaje de Kristin Davis aclara que en realidad se mudó a Londres por trabajo. Posteriormente Carrie y Miranda se quedan solas y hablan sobre Samantha. Carrie revela que, tras decidir que Samantha no sería su publicista literaria, ella dejó de responder a sus llamadas y mensajes: "Le dije que tal y como está ahora el sector del libro no tenía sentido que siguiera siendo mi publicista. Me respondió: 'OK', y luego me despidió como amiga".

"Creía que para ella yo era algo más que un cajero automático. Siempre pensé que las cuatro seríamos amigas para siempre", señala además la protagonista. Pero ahí no queda todo. El personaje de Kim Cattrall es mencionado de nuevo en el segundo capítulo. Cuando muere Mr. Big, Carrie decide que no haya flores en el funeral. Sin embargo, cuando llega al lugar encuentra un ramo de flores blancas sobre el ataúd. Al leer la tarjeta descubre que las mandó Samantha y decide dejarlas. Al final del episodio se puede ver cómo Carrie manda un mensaje de texto a Samantha que reza "gracias".