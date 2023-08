Sale a la luz una alarmante declaración de David Harbour: ¿Se desmorona Stranger Things?

El actor que interpreta al Sheriff Hopper compartió unas declaraciones que lo ponen bajo la lupa, en medio de la presión para reanudar la producción de la serie.

El éxito de Stranger Things y la expectativa creciente de los fanáticos por conocer cómo terminará la serie de los hermanos Duffer languideció momentáneamente luego de que se viralicen recientes dichos del actor David Harbour sobre su futuro tras el cierre del show. "Quiero dejar el nido", reveló el intérprete encendiendo la alarma en Netflix.

Entrevistado por Insider, Harbour explicó que, si bien le tiene mucho cariño a Stranger Things y al Sheriff Hooper, no quiere quedar pegado toda su vida a dicho personaje: "El primer año de Stranger Things recuerdo haber discutido con una publicista que me dijo ‘Quizá no quieres ser muy asociado con el show’ y le contesté ‘Amo el show y amo al personaje’. Y en serio lo hago, pero no quiero ser sólo ese personaje. Estoy tratando de navegar eso porque no quiero tirarle mierda a la gente que te quiere por lo que hiciste y que también te gusta. Pero al mismo tiempo, quiero dejar el nido. Tengo para más. Tengo otros lados que quiero que vean. No quiero que la gente me grite ‘Hopper’ en la calle por el resto de mi vida".

Las palabras del actor llegan en un momento de incertidumbre en el elenco de la serie dado que la producción se encuentra detenida por la huelga de guionistas y actores de Hollywood, quienes les reclaman a las compañías y plataformas mejores derechos laborales. Esta es la primera huelga de actores contra la industria del cine y la televisión desde 1980 y la primera vez que actores y guionistas, que declararon su paro hace más de 70 días, están en huelga al mismo tiempo desde 1960, cuando Ronald Reagan, que décadas más tarde llegaría a la Casa Blanca, era presidente del gremio de actores.

Tiempo atrás, Harbour había vuelto a referirse a su futuro sin Stranger Things y había explicado a Discussing Film: "Lo gracioso es que, cuando comencé la serie, nunca quise que terminara. Por eso me encanta la serie. Creo que es una gran serie, incluso aunque yo no estuviera en ella. Ahora que han pasado casi nueve años desde la primera temporada, creo que es hora de que termine. Pero es, por supuesto, muy agridulce. Hay tristeza. Pero también todos hemos crecido e intentamos hacer otras cosas y proyectos diferentes. Y también hay que dejar que los hermanos Duffer prueben cosas diferentes. Esos muchachos tienen mucho talento. Quiero ver qué se les ocurre ahora".

Cuál es la nueva película de David Harbour que llegará a los cines

El actor será parte del reparto de Gran Turismo, una película basada en hechos reales que se desprende del famoso videojuego de Playstation. "La película cuenta cómo cumplió su sueño un adolescente que jugaba a Gran Turismo, juego en el que ganó una serie de competiciones patrocinadas por Nissan, y que le sirvió de trampolín para acabar convirtiéndose en un piloto de carreras profesional", reza la sinopsis del filme que llegará a las salas argentinas el próximo 24 de agosto.