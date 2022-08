Qué capítulos de Game of Thrones hay que ver antes de House of the Dragon

El próximo 22 de agosto llega a HBO Max el estreno de House of the Dragon, la esperada serie que se desprende de Game of Thrones y contará la historia de los Targaryen.

18 de agosto, 2022 | 17.56

El 22 de agosto el universo creado por George R.R Martin en Game of Thrones vuelve en forma de precuela con House of the Dragon, la serie que explora la historia de los Targaryen. Para todos los que no hayan visto el show original o aquellos que necesiten hacer un repaso por la historia central, un listado de 7 capítulos esenciales de GoT para entender la nueva historia que se estrenará HBO Max. Winter is coming (Temporada 1. Episodio 1) El capítulo que abre Game of Thrones es perfecto dado que presenta a los personajes de las familias que se disputan el trono y ofrece un pantallazo inicial sobre el mundo Westeros. El primer contacto con los Targaryen es a través de Daenerys (Emilia Clarke) y su arco narrativo. The Wolf and the Lion (Temporada 1. Episodio 5) Este capítulo explota el conflicto que existe entre la familia Stark y los Lannister, con una escena espectacular de batalla entre Ned Stark y Jamie Lannister. Es un episodio clave para entender las bases sobre las que se construyó el reinado de Daenerys. Fire and Blood (Temporada 1. Episodio 10) La muerte de Drogo obliga a Daenerys a empezar a forjarse su camino como líder. En este episodio se revela que Daenerys logra ser inmune al fuego con el nacimiento de los dragones Rahegal, Viserion y Drogon. Valar Morghulis (Temporada 2. Episodio 10) Los dragones de Daenerys son encerrados en la Casa de los Eternos de Qarth. Cuando va a rescatarlos, tiene una visión de su "futuro": conseguirá el Trono de Hierro a cambio de un alto precio. And Now his Watch is Ended (Temporada 3. Episodio 4) Daenerys libera esclavos y mata con crueldad a los captores. De esta forma, empieza a agrietarse su imagen y se libera su zona más oscura, algo que es tradición en la familia Targaryen. The Dance of Dragons (Temporada 5. Episodio 9) En este capítulo se ve a "la madre de los dragones" montando por primera vez a las bestias aladas. A su vez, también se explora la conexión entre Daenerys y Drogon. The Bells (Temporada 8. Episodio 5) Este es un capítulo emblema en la serie, que generó la misma cantidad de adeptos como críticos. Daenerys pudo haber sido la gobernanta amable que se perfilaba, pero opta por el camino de la locura y destruye King's Landing.