Qué actriz interpretará a Moria Casán en la serie de Netflix sobre su vida

Quién interpretará a Moria Casán en la serie que Netflix prepara sobre su vida.

Netflix anunció que está trabajando en un proyecto de serie ficción inspirada en la vida de Moria Casán, una de las vedettes y famosas más icónicas de Argentina. Tras el anuncio que sorprendió a los fanáticos de "La One" se supo quién será la actriz que le dará vida a la amada actriz y conductora argentina.

"Se viene la serie de ficción inspirada en la vida de la one, amores", anunció la cuenta de X de CheNetflix. Según trascendió, el servicio de streaming prepara una serie que personifique los mejores momentos de la carrera de la vedette. Laura Ubfal contó los detalles sobre la ficción. "No es exactamente una biopic (biografía). Ella firmó una confidencialidad, por eso no puede contar nada. Lo que se va a hacer es una serie a partir de la vida de Moria. No va a ser una historia de vida, desde pequeña", informó la panelista en Intrusos (América TV).

Sobre quién podría llegar a interpretar a "La One", Ubfal nombró a Andrea Rincón, quien ya se puso en la piel de la mediática: "Todo el mundo habla de Andrea Rincón, porque cuando se hizo ATAV II ya hizo de Moria Casán. Estaba impecable". Por otra parte, Guido Záffora detalló sobre la posible fecha de estreno del proyecto: "Esto va a ser 2025 final o 2026. Estuve hablando con gente del casting y quieren a completamente desconocidos para el rol principal. No quieren la copia. Como dice Laura no va a ser una biopic, es una serie inspirada en la vida de Moria".

Moria Casán explicó por qué nunca hizo terapia y sorprendió a todos

Moria Casán es una de las personalidades más famosas e influyentes del país. A pesar de su gran exposición, a lo largo de su enorme trayectoria tuvo pocos altibajos y muetras de debilidad. Es que goza de una personalidad muy fuerte y se define a sí misma como una mujer 100% empoderada. Según sus propias palabras, esta fortaleza se debe a hechos vividos, como el abuso de un abuelo o sufrir violencia de género por alguna de sus parejas. Sin embargo, la diva jamás hizo terapia.

En una reciente entrevista con Caras TV, La One reconoció que no es una persona que se victimice por lo vivido pero que sí ha tenido la desgracia de que le sucedan cuestiones desagradables y que las mujeres, en una época más machista que la actual, sufrieran. Es por eso que se puede afirmar que Moria es una luchadora de la vida y obtuvo el éxito rotundo de su carrera debido a su resiliencia.

En las últimas horas, la actriz reveló que nunca hizo terapia y que se siente muy segura de sí misma. "El espejo ha sido mi analista, mucho más allá de una cuestión narcisista. Nunca hice terapia, traté de analizarme por mi cuenta sin boicotearme. Es algo que lleva un trabajo interno", confesó en cuanto a su autoanálisis.

Por último, para llevar adelante la terapia personal, la diva reconoció que siempre tiene que ser tener un espejo en sus camarines o en donde esté: "Siempre tengo que tener un espejo. Como todo muy orgánico, mejorar el trabajo del fotógrafo, tener más organicidad con mi cuerpo. Si hago una sesión de fotos, necesito uno en el que poder verme".