Only Murders in the Building: Steve Martin vuelve a la TV con una comedia satírica sobre crímenes

Al exitoso comediante se le suma el destacado Martin Short y Selena Gómez, que vuelve a la actuación, en una desopilante comedia que revive la cultura de los podcasts de misterio.

31 de agosto, 2021 | 17.14

Se estrenó Only Murders in the Building, una comedia negra sobre crímenes.

Con la llegada de Star+ -plataforma de Disney+ a Latinoamérica y el mundo se estrenó una de las series que ya está dando que hablar por su originalidad y excelente reparto: Only Murders in the Building (Solo asesinatos en el edificio), una producción que combina la comedia satírica en una trama de misterio y asesinatos. Luego de varios años lejos de la televisión, regresó Selena Gómez en un rol protagónico y junto a ella se suman los geniales Steve Martin y Martin Short, comediantes de vasta trayectoria en cine y televisión. Los tres actores le dan vida a Mabel Mora (Gómez), Oliver Putnam (Short) y Charles Hayden-Savage (Martin). La sinopsis oficial del show se centra en Arconia, un exclusivo edificio del Upper West Side de Nueva York, donde ocurre una espeluznante muerte. Tras ese hecho, el trío comienza a sospechar que es un asesinato y empiezan a emplear sus “conocimientos” sobre el verdadero crimen para descubrir la verdad. Casualmente, los tres compartieron el ascensor con la víctima horas antes de su muerte. El trío protagónico decide grabar un podcast propio para documentar el caso. Allí develan los complejos secretos del edificio que se remontan a años atrás. Pero tal vez sean aún más explosivas las mentiras que se cuentan entre ellos y el asesino podría estar más cerca de lo que creen. Uno de los mayores atractivos de la propuesta es la reivindicación de los podcast de misterio, género que volvió a convertirse en tendencia recientemente. MÁS INFO Estrenos de Cine Shang Chi y la leyenda de los diez anillos: Marvel apuesta y gana Por Ignacio Dunand Quién es quién en Only Murders in the Building Martin Short es Oliver Putnam, un director de Broadway que no ha encontrado trabajo en un año y está a punto de perderlo todo aunque se las arregla para que nadie lo sepa. Steve Martin es Charles Hayden-Savage, un actor solitario que vive de los recuerdos de sus maravillosos años como “Brozzo” un detective de la televisión, su único papel remarcable y cuyos recuerdos lo acompañan en la soledad que ha elegido vivir. Mientras que Selena Gómez es Mabel Mora, es una misteriosa chica que vive en el apartamento de su tía con la tarea de remodelarlo y que se la pasa ignorando a todos sus vecinos. Mabel tiene un pasado que, si se descubre, también podría hacerla sospechosa. Cómo y dónde verla Only murders in the building consta de 10 capítulos que se estrenarán en Hulu y Star+ (Estados Unidos y Latinoamérica) y Disney+ el resto del mundo el 31 de agosto.