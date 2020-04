Netflix se adapta a los tiempos que corren y prepara una serie sobre el aislamiento social

Netflix se adapta a la pandemia de coronavirus y sigue produciendo contenido en tiempos de crisis. La compañía contrató a Jenji Kohan, creadora de la serie "Orange is the New Black", para que haga una ficción sobre el aislamiento social. El proyecto se llamará "Social Distance" (Distanciamiento social) y, según trascendió a la prensa, "no habrá desplazamientos" y los actores grabarán desde sus casas. El equipo de la famosa historia de presidiarias dejará las cárceles para hablar de otro tipo de encierro.

Tanto Kohan como la guionista, Hilary Weisman, el director, Diego Velasco, y el resto de los integrantes del proyecto trabajarán desde su casa, por lo que los actores interpretarán sus respectivos papeles y se filmarán a ellos mismos bajo “órdenes telemáticas”. Los capítulos se enfocarán en la “nueva, bizarra y salvaje realidad que todos estamos experimentando”. La serie contará historias sobre "vivir en medio de la pandemia", en la que los protagonistas se esforzarán por mantener el contacto con sus seres queridos pese a la inevitable distancia física.

“El distanciamiento social está siendo global, pero las experiencias individuales son todas distintas. A través de un amplio espectro de historias, algunas extraordinarias y otras mundanas, esperamos capturar un momento en el tiempo. Asimismo, deseamos que la serie ayude a la gente a sentirse más cerca de los suyos”, declararon los creadores de "Social Distance" a Variety.

Aún no se ha develado elenco ni fecha de estreno, pero Netflix asegura que todo el rodaje se hará completamente a distancia y que no habrá contacto cara a cara entre los actores para generar un producto más auténtico. ¿Funcionará está nueva "forma" de hacer televisión? Habrá que verlo para comprobarlo.