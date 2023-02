Netflix: revelan nuevos detalles sobre El Juego del Calamar 2

La serie creada por Hwang Dong-hyuk tendrá una segunda temporada y ya se conocieron nuevos detalles sobre los episodios y la fecha estipulada para comenzar la grabación.

El Juego del Calamar, serie creada por Hwang Dong-hyuk, contará con una segunda temporada en Netflix, y si bien hasta la fecha apenas se conocían detalles de los nuevos episodios, ya se reveló cuándo comenzará la grabación.

"Como todos vimos al final de la temporada 1, la trama principal de la temporada 2 será la venganza, y la figura clave que controló el funcionamiento de los juegos en la temporada 1 fue El Líder, por lo que parece que los dos seremos las figuras centrales de esta próxima historia", reveló el actor Lee Jung Jae en una entrevista con Ilgan Sports. "La temporada 2 comenzará a filmarse en verano y la filmación probablemente durará unos 10 meses. También estuvimos trabajando en la temporada 1 durante unos 10 meses, pero eso fue con los retrasos causados por el COVID-19. Pero dado que la temporada 2 será de mayor escala, probablemente llevará más tiempo completarla", confirmó el intérprete.

En 2022, Hwang Dong-hyuk concedió una entrevista a The Hollywood Reporter y dio algunos detalles sobre sus planes para la temporada 2. "He visto muchas reacciones de la gente a la serie, pero no quiero hacer una segunda temporada como respuesta a esas reacciones. Las filosofías que puse en la primera temporada naturalmente se extienden a la segunda temporada. En lugar de tratar de cumplir con las expectativas de los espectadores, solo pensé en el último momento cuando Gi-hun se dio la vuelta para coger el avión y pensé en lo que hará a continuación", señaló.

"Naturalmente, habrá un flujo de eventos que conducirá hasta el final de la temporada. Todavía no puedo compartir ningún detalle, pero Seong Gi-hun se convirtió en una persona totalmente nueva al final de la primera temporada, por lo que la segunda será sobre lo que hará el nuevo Gi-hun y cómo las cosas se desarrollarán con este nuevo personaje", dijo. Por el momento Netflix no fijó fecha de estreno para los nuevos capítulos aunque parece que los fans tendrán que esperar aún más de un año, ya que Dong-Hyuk declaró anteriormente a Variety que espera tener listos los nuevos episodios para finales de 2024.

Con información de Europa Press.

Netflix: el director de El juego del calamar prepara una película más violenta que la serie

Según informó Variety, Killing Old People Club, o K.O Club, es el título provisional del nuevo proyecto del director y guionista surcoreano. Basado en una novela de Umberto Eco, este nuevo filme promete que El juego del calamar parezca cosa de niños. Durante la última edición del MipTV de Cannes, una de las ferias más importantes del mundo de las series y la televisión, Dong-hyuk acompañado por su productor Jun Young Jang, adelantó que su nuevo proyecto, del que ya tiene 25 páginas escritas, será "muy controvertido" y "mucho más violento que El juego del calamar".

Además, parece que el gusto por el morbo del showrunner no tiene freno, pues bromeó con tener que esconderse de los ancianos una vez que se estrene su nuevo trabajo. Pese a que aún no se conocen más detalles del filme, todo apunta a que la tercera edad será el objetivo de la violencia en la nueva narración de Dong-hyuk.