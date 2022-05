Netflix renueva Heartstopper por una segunda y tercera temporada

Heartstopper, la serie basada en las novelas gráficas de Alice Oseban seguirá creciendo ante el rutilante desempeño que tuvo en la plataforma de streaming Netflix.

Los fans de Heartstopper tienen motivos para estar felices tras el inesperado anuncio de Netflix, que la renovó no solo por una sino por dos temporadas. Cuál es la clave del éxito en el drama juvenil de temática LGBTIQ+, que retrata el romance a fuego lento de dos adolescentes gays.

Como en la primera entrega, Alice Osman, autora de las novelas gráficas en las que se basa la ficción, ejercerá como creadora y guionista de las dos próximas temporadas. Si bien las renovaciones de nuevas series en el servicio de streaming a menudo brillan por su ausencia, la producción de modesto presupuesto consiguió salvarse de la cancelación debido a su gran éxito tanto de crítica como de público.

Pese a que en los rankings globales semanales de series más vistas en lengua inglesa de Netflix Heartstopper nunca llegó a subir del quinto puesto, la popularidad de la ficción reside en su representación de la juventud perteneciente al colectivo LGBTIQ+, que fue enormemente elogiada y comentada en las redes sociales. Además, la producción filmada en Reino Unido es una de las pocas ficciones de la plataforma valorada con un perfecto 100% en el sitio de opiniones críticas Rotten Tomatoes.

El elenco de intérpretes se compone de rostros desconocidos en el mundo de la actuación a excepción de las apariciones puntuales de Olivia Colman (protagonista de la tercera y cuarta temporada de The Crown, y de la película The Lost Daughter, ambas en Netflix) y la voz en off de Stephen Fry (Sherlock Holmes, El Hobbit). Sin embargo, desde que Heartstopper vio la luz el pasado 22 de abril en Netflix, sus estrellas adolescentes no pararon de acumular seguidores en diferentes redes sociales. Los protagonistas Kit Connor y Joe Locke, sobrepasan los 3,4 y 2,5 millones en Instagram, respectivamente.

Cómo es la primera temporada de Heartstopper

Charlie y Nick son dos jóvenes de 15 años que se conocen en el colegio y que, con el paso del tiempo, comienzan a tener una relación de amor y pasión. Juntos le hacen frente al bullying y a los obstáculos de la sociedad machista y retrógrada que se hace presente en los pasillos del instituto al que asisten.

La primera entrega de Heartstopper está basada en los dos primeros tomos de las novelas gráficas de Osman. Teniendo esto en cuenta, cabe esperar que las dos próximas temporadas abarquen los dos siguientes volúmenes, además de un quinto que la autora está terminando de escribir.