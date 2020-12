Una interpretación brillante: la cuarta temporada de "The Crown" introdujo a la recordada Lady Di.

La actriz británica Emma Corrin, que interpretó a la princesa Diana en la serie de Netflix 'The Crown', reveló que se sorprendió al saber que Lady Di le había regalado al príncipe Carlos una grabación en la que ella aparece cantando. "Lo de El Fantasma de la Ópera fue lo que más me sorprendió", contó Corrin en una entrevista con Vanity Fair.

Una de las historias más irreales sobre la vida de la Diana de Gales que Corrin descubrió mientras se preparaba para interpretarla, es la que aparece en el cuarto episodio de la temporada. Se trata de la escena en la que la princesa Diana le entrega al príncipe Carlos un regalo por el séptimo aniversario de su matrimonio: una grabación de ella misma, vestida y acompañada por una orquesta, cantando All I ask of you, del musical El fantasma de la ópera, en el escenario del West End de Londres.

"Es exactamente cómo sucedió en la serie, ya que contrató el set de West End, consiguió un equipo de filmación y lo grabó para Carlos. Que es algo muy loco", afirmó. La cuenta de Twitter de El Fantasma de la Ópera confirmó lo sucedido y agregó que esa canción siempre fue una de sus canciones favoritas. Una vez hizo un vídeo privado en el escenario del Fantasma, aseguró junto a una foto de la princesa Diana asistiendo a uno de sus espectáculos.

Por su parte, Annie Sulzberger, la investigadora jefa de The Crown, comentó que la historia no fue inventada. "Hay muchos informes de prensa sobre esto, suficientes como para hacernos sentir cómodos al incluirlo en la serie. Es una historia que existía antes de escribir el guión", declaró a The Telegraph.

Sin embargo, admitió que no estaba segura de sí Diana cantó en realidad o simplemente hizo playback o realizó un baile. La actriz Emma Corrin reveló que tuvo unas 48 horas realmente estresantes ya que tenía el rodaje de su danza Uptown Girl y la interpretación de All I Ask of You en dos días consecutivos.

"Fue muy sobrecogedor", compartió Corrin. "Tuve un gran ataque de pánico en mitad de la grabación de All I Ask of You, porque estaba destrozada. Grabar cualquier secuencia en la que debes interpretar algo significa repetirlo mil veces. Y también había mucha gente alrededor", expresó.

"Así que empecé a cantar y fue horrible, porque estábamos haciendo dos cosas diferentes, básicamente. Recuerdo que todo el mundo pensaba 'Oh, no', porque, o yo intentaba aprenderme una versión completamente diferente en cuanto a tiempos y todo, o él se tenía que adaptar. Fue terrorífico. Estaba muy preocupada por hacerlo mal", indicó la actriz.

La cuarta temporada de The Crown se estrenó en la plataforma Netflix el 15 de noviembre. La temporada revive la década de los 80 cuando el Reino Unido estaba siendo dirigido por dos mujeres: la reina Isabel II y la primera ministra Margaret Thatcher. Asimismo, la serie pone al descubierto más detalles de la vida que llevó la princesa Diana de Gales desde que se casó con el príncipe Carlos (Sputnik)