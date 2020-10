La serie dirigida por Mike Flanagan sigue los pasos de su impactante temporada anterior, "The House of Haunting Hill".

Este viernes 9 de octubre Netflix estrenó "The Haunting of Bly Manor" ("La Maldición de Bly Manor") la esperada y terrorífica serie antológica creada por Mike Flanagan, que funciona como segunda temporada (pese a no guarda conexión alguna) de"The Haunting of Hill House", basada en el clásico de Shirley Jackson.

Para esta nueva tanda de capítulos -9 en total- Flanagan se basó en el clásico del escritor estadounidense Henry James "Otra vuelta de tuerca". Según Flanagan la serie podría encuadrarse como "una historia de romance gótico", donde los fantasmas son un medio para explorar la naturaleza del propio ser humano.

"La maldición de Bly Manor" está ambientada en los años '80, en Inglaterra. Tras la trágica muerte de una au pair, Henry Wingrave (Henry Thomas) contrata a una joven profesora americana (Victoria Pedretti) para cuidar de sus sobrinos huérfanos (Amelie Bea Smith y Benjamin Evan Ainsworth).

Wingrave y su familia tendrán que trasladarse a vivir a la mansión Bly, donde viven los pequeños junto con el cocinero, Owen (Rahul Kohli), la jardinera, Jamie (Amelia Eve), y el ama de llaves, la señora Grose (T'Nia Miller). Pero en esta mansión no todo es lo que parece y varios siglos de oscuros secretos esperan ser desenterrados en esta escalofriante historia de romance gótico.

"La historia fue adaptada tantas veces que hubo que buscar cómo abordarla de una forma novedosa. Me encantó poder situar esta historia en los ochenta, no sólo por la música, la moda y la estética visual, sino también -y esto va a sonar muy conservador-, por hacer una historia sin teléfonos celulares. Los teléfonos celulares son lo peor que pudo haber pasado, son muy difíciles de incluirlos en un guion", expresó Flanagan, en diálogo con Télam.

Y agregó, sobre uno de los ejes de la serie fantasmagórica: "Creo que cuando pensás en la palabra 'romance' en su sentido contemporáneo puede sonar cursi y meloso, pero en la versión de Henry James el romance significa emociones extremas, pasión, pérdida, arrepentimiento, y creo que esa conexión entre una historia de amor y una historia de fantasmas fue el aspecto más interesante de esta temporada".