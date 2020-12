Netflix estrena Rompan todo, la historia del rock en Latinoamérica

"Rompan todo, la historia del rock en Latinoamérica" llega a Netflix este miércoles.

“Rompan todo: la historia del rock en América Latina” es la serie documental que se estrenará este miércoles en Netflix para contar en seis capítulos “como un ritmo de moda de los años 50 se convirtió en el lenguaje de los jóvenes y luego dejó de ser una cosa anglo para convertirse en algo realmente nuestro”, apuntó Gustavo Santaolalla, uno de sus productores ejecutivos.

A partir de un invaluable material de archivo y entrevistas a los protagonistas del género en la región, el documental indaga en el origen y el espíritu del rock en español, y muestra como el contexto social y político influyó en cada período de su historia y en las vidas y las canciones de los artistas.

Charly García, Fito Páez, Litto Nebbia, Julieta Venegas, Andrés Calamaro, Zeta Bosio, Ricardo Mollo, Rubén Albarrán. Richard Coleman, Vicentico, Claudio Gabis, Billy Bond, Nito Mestre y Fabiana Cantilo, son algunos de los casi 100 músicos que aparecen en la serie que llevó dos años de investigación y trabajo.

También está presente el testimonio del músico Gustavo Santaolalla, dos veces ganador del premio Oscar y productor ejecutivo del documental junto a Nicolás Entel (también guionista), quienes de la mano de Picky Talarico en la dirección, concretan con “Rompan todo” un viejo sueño.

“De alguna manera el rock es mi vida, si bien yo tenía una inclinación musical desde muy pequeño, y realmente mi gusto por la música abarca todo en general porque para mí la música se divide en buena o mala. El rock es la energía que me llevó a asumir esta carrera; cuando llegaron Los Beatles supe que eso era lo que quería hacer y esa energía está en todo lo que yo hago; siempre está esa actitud rockera como una energía vascular”, expresó a Télam Santaolalla.

El productor, de 69 años, no solo fue músico de bandas como Arco Iris, sino que luego ofició como productor de bandas latinoamericanas como Café Tacuba, La Maldita Vecindad, Molotov y Los Prisioneros, entre otras. La serie va desde los orígenes del rock en castellano a principios de los 60 hasta el presente, y se pasea por Argentina, México, Chile, Colombia, Uruguay y Perú.

En relación a la importancia que tiene él para llevar adelante esta serie, Santaolalla destacó que “es vital poder hablar de un rock nacional, latino, que es parte de nuestra identidad y hacerlo de la mano de Nico y de Picky fue fundamental, no creo que hubiera podido hacerlo con otra gente”.

También opinó al respecto y dijo que “Rompan todo” cuenta “simplemente algo que sigue, que va a estar y que pasa por diferentes momentos; no es un gran momento del rock en el mundo, pero tengo muchos años y he visto cómo el rock fluctúa en el tiempo”. “A la vez la pandemia ha producido una cosa increíble que se ha aumentado la venta de las guitarras eléctricas, a nivel de que Gibson y Fender no dan abasto”, cerró.