La vendieron como un éxito y Netflix la canceló tras su primera temporada

La serie que se perfilaba como una de las producciones que más daría que hablar en el 2022 terminó cancelada por Netflix, sin posibilidad de un cierre en su historia.

1899, la serie de suspenso y ciencia ficción creada por los mismos responsables de la exitosísima tira alemana Dark, fue cancelada por Netflix a menos de dos meses del estreno de su primera temporada en noviembre pasado. El comunicado de sus creadores por la tajante decisión de la plataforma de streaming.

Así lo confirmó uno de sus creadores, Baran bo Odar, en un comunicado posteado en sus redes sociales, firmado también por su pareja y socia, Jantje Friese: “Apesadumbrados, tenemos que contarles que 1899 no va a ser renovada. Nos hubiera encantado terminar este viaje increíble con una segunda y una tercera temporadas como hicimos con Dark. Pero a veces las cosas no resultan como las planeás. Así es la vida”.

“Sabemos que esto va a desilusionar a millones de fans. Pero queremos agradecerles desde el fondo de nuestro corazón que fueran parte de esta aventura maravillosa”, completaron. La serie, una superproducción multilingüe que sigue a un grupo de inmigrantes a bordo de una embarcación en la que se desencadena un misterio atrás de otro, debutó en la plataforma de la N roja el 17 de noviembre último, y logró posicionarse pronto en el segundo peldaño del Top 10 de lo más popular en el mundo esa semana. No es la primera vez que Netflix cancela un proyecto de manera abrupta por no haber podido alcanzar la cantidad mínima requerida de visualizaciones para justificar su presupuesto.

La denuncia de plagio que podría haber influido en la cancelación de 1899

Sin embargo, medios como la Deutsche Welle alemana o el Daily Mail británico especulan que en esta ocasión podría haber influido también la polémica que envolvió a la serie tras ser acusada de plagio, y la repercusión de esa demanda en redes. Es que poco después de su estreno la historietista brasileña Mary Cagnin aseguró que la ficción copiaba numerosos elementos de su cómic Black Silence: “Estoy en shock. Descubrí que la serie ‘1899’ es simplemente idéntica a mi cómic Black Silence publicado en 2016”, escribía la autora paulista en un hilo de Twitter en el que adjuntaba numerosas imágenes y detalles en los que la serie se asemejaba.

"Me pone extremadamente triste y furioso ver cómo muchos siguen a las masas sin saber de lo que están hablando. 1899 es un proyecto especial en el que trabajaron durante muchos años y que no tiene nada que ver con el cómic. Si vieran la serie y leyeran el cómic no tendríamos esta conversación. Siempre los defenderé porque sé que lo que crean es algo único", sentenció Bo Odar en una parte del comunicado en el que defendieron la serie como una producción original.