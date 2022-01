La sorpresa de Tim Roth ante el llamado inesperado de Marvel para sumarse a She-Hulk

El reconocido actor Tim Roth, que formará parte de la nueva serie de Disney+ enfocada en She-Hulk, habló de cómo lo tomó por sorpresa la noticia de su regreso a Marvel encarnando al villano Abominación.

La plataforma Disney+ lanzó el primer teaser tráiler de She-Hulk, en el que se ve a Tatiana Maslany convertida en Jennifer Walters. Si bien la ficción tiene previsto su estreno en 2022, una de las noticias que más impactó a los fanáticos fue la vuelta de Tim Roth al Universo Cinematográfico Marvel como el villano Abominación. “Honestamente me sorprendió", reconoció el exitoso actor de cine y televisión sobre el inesperado llamado de la llamada 'casa de las ideas'.

Roth interpretó al villano Emil Blonsky/Abominación por primera vez en la película de 2008 The Incredible Hulk, donde Bruce Banner/Hulk estuvo interpretado por Edward Norton, quien luego fue reemplazado por Mark Ruffalo (a partir de la película Avengers). Lo cierto es que el actor no esperaba en absoluto el llamado de Marvel para volver a encarnarlo, a pesar de que el personaje tuvo una brevísima aparición en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

"Honestamente me sorprendió. Tuve un chat con Kevin Feige que me dijo que tenía una idea y yo le contesté `¿en serio?´ Porque mi trabajo original en la primera película de Hulk lo hice para que lo disfrutaran mis hijos”, admitió el intérprete de Pulp Fiction y Perros de la Calle, entre otras películas. Y agregó: “De alguna manera la película original fue pre-Iron Man. Luego de esa película descubrieron cómo hacerlo. Algunas son mejores que otras, pero funcionan. Para mí… elijo a Wolverine y Deadpool".

Sobre la razón inicial por la que llegó a Marvel en un principio, señaló: "Estas las hice para mis hijos cuando eran pequeños. Me entusiasmó la idea de regresar a este universo y simplemente la llevamos a cabo. Creo que actualmente se encuentra en post-producción”. Por último, el actor no escondió su admiración por sus compañeros de elenco: “¡Bonus! Pude trabajar con Mark Ruffalo. Genial. Lo amo. No se si tengo permitido decir esto que voy a decir. Lo digo igual… pero esta mujer extraordinaria: Tatiana. Increíble. Fue impresionante y al mismo tiempo insano”.

Cómo será la serie She-Hulk

La serie que tendrá un marcado tono de comedia y que llega con una advertencia: "¡No me pongas de mal humor!". El adelanto es muy breve y simplemente presenta a Walters, una "abogada normal", aunque luego se ve que de normal tiene más bien poco. El teaser muestra que Walters no estará sola, pues contará con la ayuda de Bruce Banner, pues puede verse al Hulk de Mark Ruffalo, en su versión de 'Smart Hulk' o 'Profesor Hulk' que ya apareció en el Universo Cinematográfico Marvel.

La presencia del gigante verde en este estado viene a confirmar que la serie estará ambientada tras lo ocurrido en Avengers: Endgame. Por otro lado, el aspecto que luce la superheroína cuando se tiñe de verde recuerda mucho a su traje clásico de los cómics, al lucir unas mallas deportivas y una camiseta de colores blanco y morado. En la serie, Walters será una abogada especializada en asesoría legal de casos enfocados en superhumanos.