La furia de los suscriptores por la serie que Netflix canceló a pesar de las excelentes críticas

La plataforma de streaming Netflix no perdona y una de las series más prometedoras del año pasado terminará cancelada tras la primera temporada. ¿De qué historia se trata?

Netflix apostó por el género de terror con Archivo 81, serie creada por Rebecca Sonnenshine y lanzada en enero de 2022. Pese a las cifras positivas de visualizaciones que anotaba la ficción, la plataforma de streaming decidió cancelarla... desatando la ira de los fans que se quedarán sin descubrir el final de su trama.

Deadline confirmó que Archivo 81 no tendrá una segunda temporada, pese a haberse colado en el top 10 de los más vistos e incluso haber ostentado brevemente el primer puesto en Estados Unidos. Netflix se centró últimamente en comparar los datos de visualización con el coste de la producción, y todo apunta a que Archivo 81 no alcanzó el umbral que Netflix había establecido para la serie en función de su presupuesto.

¿De qué trata Archivo 81?

Archivo 81 sigue la historia de Dan Turner, un restaurador que es contratado para recuperar una colección de cintas de video que documentaba la vida de los habitantes de un edificio que se destruyó en un incendió, años atrás. A medida de la trama avanza, Dan comienza a indagar en las grabaciones y en la persona encargada de realizarlas, Melody Pendras. Misteriosos sucesos, conexiones con el pasado y extraños personajes serán los que vayan uniendo los cabos sueltos de este atrapante serie de misterio con toques de terror.

La historia está basada en un podcast del mismo nombre -que actualmente se encuentra en su tercera temporada- creado por Marc Sollinger y Daniel Powell. Ambos son coproductores de la serie, junto con la showrunner Rebecca Sonnenshine (The Vampire Diaries, The Boys) y James Wan. Para el lamento de muchos, Archivo 81 no está inspirada en hechos reales sino en la fascinación de los creadores por las obras de H.P Lovecraft, Laird Barron y Jeff VanderMeer. Archivo 81 está disponible en Netflix, son ocho capítulos y todos tienen una duración aproximada de una hora.

Las reacciones de los fanáticos de Archivo 81 tras la cancelación