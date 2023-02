La atronadora crítica de Stephen King a The Last of Us

El prolífico autor de novelas de terror Stephen King deslizó una picante crítica contra la serie apocalíptica basada en el videojuego de Naughty Dog.

A pesar del éxito de la serie de The Last of Us, no todos se mostraron contentos con la ficción apocalíptica basada en el videojuego de Naughty Dog. Uno de los críticos más mordaces fue el respetado novelista Stephen King, considerado por muchos "el rey del terror contemporáneo", que deslizó una filoso comentario sobre uno de los episodios de la travesía de Joel y Ellie.

King usó su cuenta de Twitter para escribir un afilado comentario sobre el capítulo 3: "THE LAST OF US. Episodio 3. ¿Realmente quieres decirme que eso está 10 millas al oeste de Boston?", apuntó el autor que es un gran conocedor de la geografía de los Estados Unidos. A pesar de la palabra del escritor de El Resplandor, Carrie y Cementerio de animales, entre otras célebres novelas y libros de cuentos, los fanáticos de la serie advirtieron que se trata de un error de carácter menor.

El tercer episodio de The Last of Us se centró en la relación entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), revelando la historia de origen de dos de los personajes más carismáticos del videojuego. Para muchos críticos de televisión se trata de uno de los mejores capítulos del show protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

El terror de Stephen King vuelve a los cines en el trailer de The Boogeyman: El hombre de la bolsa

El maestro del terror Stephen King vuelve al cine en este 2023 con el estreno de The Boogeyman: El hombre de la bolsa, un filme que adapta el famoso cuento del escritor estadounidense. La película, que se estrena el próximo 1 de junio, presentó su primer y terrorífico tráiler oficial.

"Siempre estuvo ahí, oculto en la oscuridad", declara asustada el personaje de Marin Ireland en el adelanto, en el que el hombre de la bolsa asusta a una niña miedosa interpretada por Vivien Lyra Blair. Ella y su hermana, interpretada por Sophie Thatcher, se verán amenazadas por este terrorífico ser que se oculta en su casa y del que deberán sobrevivir. "Esto es lo que viene a por tus hijas cuando no estás prestando atención", explica el personaje de David Dastmalchian enseñándole un extraño dibujo al padre de las niñas a las que The Boogeyman intenta dar caza, al que pone rostro Chris Messina. The Boogeyman enfrentará a una familia traumada ante la peor de sus pesadillas, un escalofriante monstruo escondido en su tranquilo y apacible hogar.

El cuento original de The Boogeyman escrito por Stephen King se publicó por primera vez en 1973 en un número de la revista Cavalier. La historia se cuenta a través de los ojos de un psiquiatra que escucha a un paciente que afirma ser el blanco de una criatura sobrenatural. Según cuenta el hombre desesperado al psiquiatra, el hombre de la bolsa maldijo a su familia y fue a por sus hijos uno a uno. El paciente está convencido de haber encontrado pruebas suficientes para demostrar que The Boogeyman es real.

Esta película producida por Shawn Levy, Dan Levine y Dan Cohen, responsables de Stranger Things, no es una adaptación directa de la obra original de King. La cinta seguirá a las dos hijas del psiquiatra interpretado por Chris Messina, a las que darán vida las mencionadas Sophie Thatcher y Vivien Lyra Blair. Las jóvenes todavía están lidiando con la trágica muerte de su madre cuando The Boogeyman aparece para intentar darles caza. La nueva adaptación del relato de Stephen King estará dirigida por Rob Savage (Host) a partir de un guión de Mark Heyman (Black Swan), Scott Beck y Bryan Woods (A Quiet Place). La cinta está protagonizada por los mencionados Chris Messina (Argo), Sophie Thatcher (Yellowjackets), Marin Ireland (Sneaky Pete), David Dastmalchian (El escuadrón suicida), Vivien Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi), LisaGay Hamilton y Madison Hu.