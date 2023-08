La aclamada serie Ted Lasso dio el anuncio que todos los fans estaban esperando

A pesar de haber terminado en su tercera temporada, la serie Ted Lasso podría estar cocinando una sorpresa para sus fanáticos.

La aclamada serie Ted Lasso terminó unos meses atrás con una tercera temporada que cerraba la historia comenzada en 2020. Sin embargo, los fans ansían un nuevo regreso de sus queridos personajes, bien con una cuarta temporada o bien con algún spin-off. Y uno de sus directores y productores dio buenas noticias al respecto.

El cineasta Declan Lowney concedió una entrevista a The Hollywood Reporter en la que devolvió la esperanza a los seguidores de Ted Lasso. Y es que él mismo considera que la serie tiene potencial para continuar con la cuarta temporada. "Todos sabian que era el final, pero también que es el final por ahora", sugirió riéndose.

Lowney incluso se aventuró a vaticinar una fecha para el retorno de Ted Lasso. "Pasarán dos o tres años antes de que suceda algo, si es que sucede, así que vamos a intentar unir todas estas historias adecuadamente", anticipó el productor. Unas declaraciones mucho más directas que las que el resto del equipo había hecho hasta entonces.

"No lo sé, depende de más factores que yo", comentaba Jason Sudeikis a Deadline a finales de 2022. "La acogida fue abrumadora. Contamos con un tremendo grupo de guionistas, actores, gente en producción y postproducción, todos ellos a merced de las infinitas posibilidades. No podría decir si o no. Sé que esta parte de la serie es lo que se supone que debía ser", exponía el actor protagonista y creador de Ted Lasso.

La tercera entrega de Ted Lasso contó con 12 episodios que siguieron el complicado periplo del humilde equipo británico por la Premier League. "Tras llegar a la máxima competición del fútbol inglés, el AFC Richmond se enfrenta al ridículo, ya que las predicciones de los medios de comunicación lo sitúan en el último lugar de la Premier League. Ted deberá lidiar con las presiones de un trabajo cada vez más exigente y sus propios problemas personales en casa", indica la sinopsis de la última, hasta el momento, entrega de la serie que conquistó al público y la crítica.

Cuántas nominaciones tiene Ted Lasso en los Emmys 2023

En el apartado de comedia de los próximos Premios Emmys continúa el reinado de Ted Lasso, que ya acumula dos premios consecutivos como mejor serie de comedia y va a por el tercero, con 21 nominaciones y su protagonista, Jason Sudeikis, posicionándose nuevamente como mejor actor. La gala de los premios se realizará el próximo 18 de septiembre en Los Ángeles.